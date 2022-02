Święty Walenty to nie tylko patron zakochanych...

Walenty urodził się około roku 175 w miejscowości Interamna położnej w prowincji Lacium niedaleko Rzymu. O jego najmłodszych latach praktyczni nic nie wiadomo. Wiemy jedynie, że był lekarzem, a następnie, gdy poczuł powołanie kapłańskie został po pewnym czasie był biskupem Terni w Umbrii.

Tam w czasie prześladowań chrześcijan dokonywanych za cesarza Klaudiusza II Gota, wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, towarzyszył męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku.

Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak bliższych wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę.