Świętuj z pysznym domowym sernikiem. Oto 10 najlepszych przepisów na serniki. Te ciasta umilą rodzinne spotkania

Pyszne serniki na święta

Według kalendarza świąt nietypowych 26 listopada przypada Dzień Ciasta. Z tej okazji warto upiec pyszny sernik. My, Polacy kochamy serniki. Zresztą nie tylko my, na co dowodem jest niedawny ranking TasteAtlas najlepszych ciast na świecie (przygotowanych wg tradycyjnych przepisów), w którym nasz sernik zajął siódme miejsce (z polskich wypieków lepsza była karpatka – 3. miejsce, a 1. zajął tort Garasza z Bułgarii). Podobno sernik znany był już w starożytnej Grecji i Rzymie. Około 350 roku p.n.e deser plakous został po raz pierwszy wspomniany przez niejakiego Archestratusa jako wypiek z suszonymi owocami i orzechami. Do Polski to pyszne ciasto, sprowadził król Jan III Sobieski (miał je rzekomo poznać podczas odsieczy wiedeńskiej).

W galerii znajdziecie zdjęcia i linki do sprawdzonych przepisów na serniki. Gwarantujemy, że wszystkie smakują wybornie.