Święta Warmia i Gietrzwałd - wieczne źródło nadziei

Niech ta wiara, jak przepiękne malowidła na ścianach sanktuarium, ożywia nasze serca i daje siłę do pokonywania wszelkich przeciwności. Niech różaniec stanie się naszym narodowym symbolem, łączącym nas wszystkich w modlitwie za jedność, miłość i pokój.

Sanktuarium...

Gietrzwałd - to nie tylko sanktuarium, to symbol polskiej tożsamości, nieugiętej wiary i ducha walki. To miejsce, gdzie nasza przeszłość łączy się z teraźniejszością, gdzie odrodzenie ducha narodowego staje się naszą siłą i dumą.

Wszystko to jest dziełem wielu kapłanów, którzy oddali swe dusze na służbę pątnikom. Ksiądz Augustyn Weichsel, błogosławiony kapucyn o. Honorat Kożmiński i wielu innych. To dzięki nim i ich oddaniu Matce Bożej, mamy dzisiaj to piękne miejsce, które przyciąga wiernych z różnych zakątków Polski i świata.

Gietrzwałd - wieczne źródło nadziei. To tutaj czerpiemy siłę do pokonywania trudności, to tutaj znajdujemy pocieszenie i otuchę. To miejsce, gdzie obecność Matki Bożej jest nam bliska i realna. I tak, wciąż wierzymy, że Jej miłość jest dla nas jak ten nieskończony ocean, który zalał te ziemie tak wiele lat temu.

Niech Gietrzwałd pozostanie przewodnikiem naszej wiary, miejscem spotkań z własnym sumieniem, a jednocześnie miejscem jedności naszego narodu. Niech nadzieja, która wyrosła z tych objawień, pozostanie w naszych sercach, prowadząc nas przez życiowe wyboje i wzloty.

Gietrzwałd - to nie tylko przeszłość, to nasza przyszłość. To miejsce, gdzie wiara i miłość do kraju łączą się w jedno, dając nam siłę do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom. Niech ta nadzieja nigdy nie gaśnie, a modlitwa różańcowa niech pozostanie symbolem naszej jedności, w której tkwi siła naszego narodu.