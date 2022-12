Święta 2022: ceny zagranicznych wycieczek poszybowały w górę, ale i tak jest lepiej niż w Polsce. Alpy tańsze od Tatr, Malta od Bałtyku

Święta 2022 z biurami podróży: wszędzie jest dużo drożej niż przed rokiem

Gdzie Polacy najchętniej wybierają się na wycieczki w okresie Świąt 2022?

22% rezerwacji na okres Bożego Narodzenia i sylwestra to wycieczki do Egiptu. Cena wzrosła jednak w porównaniu do minionego roku z 3000 zł za osobę do 4600 zł, a więc o ponad połowę. Nic dziwnego, że także znacznie mniej turystów wybrało w 2022 r. Egipt na miejsce bożonarodzeniowego wypoczynku – w 2021 r. odsetek wynosił niemal 50%.

Święta w Turcji zamierza spędzić tylko 9% turystów. Ceny są tu mniej przystępne niż na wyspach – to ok. 2800 zł za osobę, o 700 zł drożej niż przed rokiem.

Inne popularne kierunki, wybierane przez Polaków na wyjazdy z biurami podróży w okresie Bożego Narodzenia, to Cypr (przeciętnie 2200 zł za osobę) i Malta (ok. 1900 zł za osobę). Zarówno Cypr, jak i Maltę, wybrało na miejsce wypoczynku po 14% turystów. Choć ceny są umiarkowane, także tu widać drożyznę: w ciągu roku wypoczynek na Cyprze zdrożał o 600 zł, a na Malcie o 300 zł za osobę.

Ile kosztują wakacje w Boże Narodzenie i Sylwestra 2022? TOP 12 najpopularniejszych kierunków

Jak obniżyć ceny zimowych wakacji za granicą? Ceny wyjazdów można obniżyć, decydując się na wyloty z Berlina. W przypadku Turcji możemy w ten sposób oszczędzić ok. 300 zł, a Egiptu nawet 800 zł (przy kupnie tygodniowej oferty all inclusive w 5-gwiazdkowym hotelu).

Święta 2022 pod znakiem drożyzny. Taniej na Malcie niż w Polsce

W tym samym okresie tygodniowy pobyt all inclusive na Malcie w hotelu 4-gwiazdkowym może kosztować od ok. 1500 zł za osobę, a w Turcji – 1900 zł.

Narty na Święta też drogie. Taniej w Alpach niż w Tatrach

Polacy nie są specjalnie zainteresowani wyjazdami na narty w okresie świąt Bożego Narodzenia czy Sylwestra. Do Włoch wybiera się tylko 2,5% klientów polskich biur podróży, do Austrii ok. 2%. Turystów odstraszają ceny, które w okresie świąteczno-noworocznym są w kurortach narciarskich wyjątkowo wysokie w porównaniu z tymi sprzed 22 grudnia i tuż po Nowym Roku.

Na narty do Włoch i Austrii wybiera się łącznie więcej polskich turystów w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra, niż do naszych własnych ośrodków. Decydują znowu ceny, które nawet wyjątkowo wysokie, są za granicą niższe niż w Polsce, jeśli odnieść je do bogactwa oferty zimowych sportów i zabaw.

Tygodniowy wyjazd na narty do Austrii z własnym dojazdem i zapewnionymi dwoma posiłkami może kosztować nawet tylko 1500 zł od osoby, do Włoch – 1700 zł. Cena 6-dniowego skipassu wynosi ok. 300 euro. W Polsce skipass może kosztować ok. 800 zł, a jeśli doliczymy do tego koszty noclegów w górskim hotelu z wyżywieniem, okazuje się, że bożonarodzeniowy urlop w Alpach może być tańszy, niż w polskich Tatrach albo Sudetach.

Źródło: Travelplanet

