Świerklaniec: to miejsce na Śląsku nazywano kiedyś „Małym Wersalem”. Co co je łączyło z francuskim pałacem? Poznajcie historię Świerklańca

Historia zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu

Świerklaniec na przestrzeni lat często zmieniał właścicieli - na początku stanowił siedzibę starosty Bolesława Chrobrego, następnie stanowił składową dzielnicy senioralnej rządzonej przez Władysława II i Bolesława Kędzierzawego. W 1179 roku książę raciborski Mieszko nabył prawa do ziemi, wskutek czego do 1337 roku to właśnie książęta raciborscy sprawowali władzę nad terenem. Po nich obszar Świerklańca przeszedł we władanie książąt cieszyńskich - prawdopodobnie to właśnie w tym okresie wzniesiono tam murowany zamek, który na przestrzeni lat poddawano wielu przebudowom, co może mieć związek z częstymi zmianami właścicieli. 1629 roku Świerklaniec, wraz z zamkiem, sprzedano rodowi magnatów Heckel von Donnersmarck. W XIX wieku obiekt - za sprawą ówczesnego właściciela - rozbudowano, wnosząc kolejno dodatkowe obiekty - stajnię, masztarnię oraz powozownię.

Pałac w Świerklańcu (obecnie nieistniejący). Arkadiusz Gola / Polska Press / Zdjęcie archiwalne

W latach 1868-1875 właściciel zlecił budowę nowego obiektu z myślą o swojej żonie, poślubionej we Francji Blance de Païva. Niewielki pałac nazywano później „Małym Wersalem”. Kolejną (i ostatnią dużą) inwestycją było wzniesienie „Domu Kawalerów”. Cały kompleks zabudowań otaczał okazały park, powstały na obszarze dawnych mokradeł nad rzeką Brynicą. Niestety, po II wojnie światowej “Mały Wersal” i zamek zostały obrabowane i podpalone przez żołnierzy radzieckich, a co za tym idzie - prawie doszczętnie zniszczone. Przetrwał „Dom Kawalerów” (dziś mieszczą się w nim hotel i restauracja), zwany również pałacem, mauzoleum i kaplica Donnersmarcków i ogród, przekształcony w dzisiejszych czasach w mini zoo.