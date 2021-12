Światowe obostrzenia COVID-19 na jednej mapie. Linie lotnicze stworzyły narzędzie, które przyda się każdemu podróżnikowi

Jedna mapa, wszystkie stopnie obostrzeń COVID-19

KLM to holenderskie linie lotnicze, przewożące podróżnych od 1919 r. Doświadczony przewoźnik jak mało kto zna potrzeby i bolączki turystów w czasach pandemii koronawirusa. By ułatwić swoim klientom planowanie podróży i zachęcić ich do wojaży mimo piętrzących się przeciwności, linie KLM udostępniły na swojej stronie internetowej darmowe narzędzie, które pozwala szybko zorientować się, jakie obostrzenia związane z COVID-19 obowiązują w danym kraju.

Narzędzie ma formę interaktywnej mapy i dostępne jest za darmo TUTAJ. Wprawdzie obsługiwać je można tylko w języku angielskim, ale wszystkie komendy są proste, a prezentacja danych intuicyjna.