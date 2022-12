Świąteczne stylizacje Agaty Kornhauser-Dudy. To świetna inspiracja dla dojrzałych kobiet. Zobacz kreacje pierwszej damy

Styl pierwszej damy powinien być spójny, elegancki, ponadczasowy i oczywiście pasować do uroczystości. Agata Kornhauser-Duda właśnie takie ma ubrania w swojej garderobie. Dominują w niej dopasowane marynarki, garniturowe spodnie, garsonki, ale także i sukienki, które zakłada na specjalne okazje. Pani prezydentowa z pewnością jest kobietą z klasą, a w jej szafie nie brakuje modnej odzieży i dodatków, a jej stylizacje stały się inspiracją dla wielu kobiet.

Świąteczne stylizacje Agaty Kornhauser-Dudy

Pierwsza dama przed świętami ma mnóstwo obowiązków. To nie tylko ubieranie choinki w Pałacu Prezydenckim, ale także wiele wydarzeń tych mniej lub bardziej formalnych. W każdym z nich pierwsza dama zachwycała swoim wyglądem i doborem garderoby. Ostatnio Agata Kornhauser-Duda pojawiła się na Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym w pięknie skrojonej i dopasowanej kolorystycznie do atmosfery świąt marynarce. Zestawiła ją z czarnymi spodniami i botkami oraz torebką w tym samym kolorze. Taka stylizacja sprawdzi się na każdej z was podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.