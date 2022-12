Świąteczne dekoracje z jemioły. Tak pięknie przystroisz dom na Boże Narodzenie. Niezwykłe świąteczne ozdoby DIY za grosze

Jemioła na Boże Narodzenie – czemu robimy z niej ozdoby na święta?

Bożonarodzeniowa kula z jemioły: jak zrobić piękną świąteczną dekorację?

Dekoracyjna kula DIY z jemioły klimatycznie może ozdobić wnętrze na Boże Narodzenie. Wystarczy zarezerwować trochę wolnego czasu i przygotować kilka materiałów, żeby wykreować niepowtarzalną ozdobę DIY do jadalni czy salonu.

Do przygotowania kuli z jemioły potrzebne będzie: ok. 25 gałązek jemioły, kula z gąbki o średnicy ok. 10-15 cm, giętki drut, cążki do drutu, nożyce, długie szpilki, czerwona wstążka oraz szyszki, suszone plastry owoców czy małe zawieszki choinkowe.