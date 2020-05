Susza w Polsce nieco ustępuje? Deszcze przynoszą nadzieję, ale ciągle jest ich za mało. MGMiŻŚ ostrzega, że spadki mamy od lat

Susze nawiedzają Polskę już od kilku lat, dlatego ostatnie deszcze nie będą wystarczające. Oczywiście lepiej, że się pojawiły, ale ich skalę należy umieć ocenić. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreśla w komunikacie przesłanym do naszej redakcji, że brak wody wynika z szeregu przyczyn: - Niedobór opadów w Polsce utrzymuje się już od kilku lat, z wyłączeniem pojedynczych wilgotnych miesięcy. W związku z tym systematycznie zmniejszają się zasoby wód powierzchniowych oraz pogarsza się sytuacja hydrologiczna kraju. W konsekwencji miniony okres zimowy był ciepły i bezśnieżny, nie utworzyła się pokrywa śnieżna (za wyjątkiem obszarów górskich), co z kolei nie pozwoliło na uzupełnienie i odbudowę zasobów wodnych po bardzo suchym 2019 roku. Wobec tego stan suszy występuje obecnie na większym obszarze kraju niż w analogicznym okresie w 2019 r. Zagrożenie suszą jest zatem bardziej prawdopodobne niż w minionym roku.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało projekt specustawy, która ma przyspieszyć inwestycje zabezpieczające Polskę przed suszą. Dzięki nowym przepisom możliwe będzie usprawnienie procesów pozyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń. Część z inwestycji jest już realizowanych.

Grzegorz Walijewski z Biura Prasowego IMGW podkreśla, że opady burzowe są ważne, ale w długofalowej perspektywie nie są w stanie pomóc: - Majowe opady (również burzowe) nie są w stanie w dłuższym okresie poprawić sytuacji hydrologicznej. Opady burzowe mogą przyczynić się do podniesienia stanów wody do strefy stanów średnich i wysokich, a nawet wystąpienia wezbrania na niektórych rzekach. W przypadku przesuszonego gruntu wody opadowe bardzo szybko spływają do cieków, zamiast przedostawać się do gleby. W zaistniałej sytuacji od opadów burzowych „lepsze” byłyby mniej intensywne, ale częstsze deszcze.