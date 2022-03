Surówki to samo zdrowie! Błyskawiczna sałatka do obiadu. Wystarczą trzy składniki i 10 minut, by zrobić pyszną surówkę z warzyw Katarzyna Puczyńska

Zielona sałatka to pyszny i zdrowy dodatek do obiadu. Zrobisz ją w 10 min! Zobacz przepis.

Sałatki i surówki powinniśmy jeść codziennie. Jeśli stanowią dodatek do posiłku, nie muszą być bardzo skomplikowane, a nawet im prostsze, tym lepsze. Mamy dla Ciebie rewelacyjny przepis na pyszną i jednocześnie niezwykle łatwą i szybką do wykonania sałatkę do obiadu z zielonych warzyw. Potrzebujesz jedynie trzech składników. Zobacz przepis.