Surówka na zdrowie i energię. Prosty przepis na surówkę z białej rzodkwi. Zrobisz ją w 10 minut

Biała rzodkiew to samo zdrowie

Biała rzodkiew ma niski indeks glikemiczny, dużą ilość błonnika i sprzyja odchudzaniu, ma niewiele kalorii - 100 gramów rzodkwi to zaledwie 14 kcal.

Biała rzodkiew to pyszne i zdrowe warzywo, wyglądem przypominające dużą pietruszkę. Ma wyrazisty, lekko ostry smak, bardziej intensywny niż popularna rzodkiewka. Stanowi nieocenione źródło witamin i składników mineralnych. Wspomaga pracę jelit i nerek, oczyszcza organizm z toksyn i obniża ciśnienie krwi.

Mamy dla Ciebie przepis na pyszną, zdrową i bardzo łatwą do przygotowania surówkę z białej rzodkwi. Proponujemy dodać do niej kukurydzę, szczypiorek i sos z majonezu i jogurtu naturalnego. Surówkę możesz jeść jako przekąskę lub podać do obiadu.