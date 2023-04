Sukces pierwszej rundy Pucharu Polski Pit Bike Off-Road 2023

FOTO: Marcin Jadziński

Zawodnicy, którzy stawili się na starcie zawodów w Mrągowie podkreślają, że było to świetne wydarzenie. Nie tylko sportowe emocje, ale także letnia aura i pieczołowicie przygotowany tor motocrossowy czekały na głodnych wrażeń sportowców.

Pierwsza po zimowej przerwie runda zawodów pit bike przywitała zawodników z całego kraju doskonałymi warunkami. Śmiałkowie na małych dwóch kołach stanęli do rywalizacji w dziesięciu klasach zawodniczych i rywalizacji zespołów sponsorskich. Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania. W sezonie 2023 organizowanych jest aż osiem spotkań w ramach pucharu, a zawodnicy wybierają minimum trzy lokalizacje, by wejść do finału sezonu, który odbędzie się na jesieni. Mimo to już na pierwszej rundzie pojawiło się niespełna stu uczestników, z czego 85 osób to zawodnicy, a trzynastka to najmłodsze dzieci z jazd pokazowych. -Osobiście jestem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę, że dopisała frekwencja, że organizacja była jak zwykle na wysokim poziomie, a zawody były bezpieczne. Bardzo dziękuję za obecność na dekoracji zawodników przewodniczącemu Rady Miasta Henrykowi Nikonorowi, burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu za wsparcie wydarzenia oraz lokalnym mediom i instytucją, które chętnie włączały się w promocję zawodów. Mam nadzieję, że wszyscy wrócili do domów z uśmiechami na twarzach, a my podtrzymujemy swoją kandydaturę na organizację mistrzostw Polski- mówi Andrzej Goleń, prezes MSM Mrągowo.