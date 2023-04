Stylizacje na komunię last minute dla mamy, babci i cioci. Zobacz 5 gotowych zestawów idealnych na tę okazję

Najlepsze stylizacje na komunię wcale nie muszą być drogie, ani szczególnie wyszukane. W tym wyjątkowym dniu sprawdzą się elegancja i klasyczne wybory modowe. Podpowiadamy, jak ciekawie wystylizować pięć rzeczy, spośród których przynajmniej jedną niemal każda kobieta ma w swojej szafie. Okazuje się, że czasami wystarczy przeszukać swoje ubrania i włączyć kreatywność, by wyglądać olśniewająco!

Dostałaś zaproszenie na komunię, a może to właśnie Twoje dziecko czeka ta ważna uroczystość? Z pewnością zastanawiasz się, w co się ubrać. Najlepsze kreacje to po prostu takie, w których czujemy się jak najlepiej. A komfort zapewniają nam te ubrania, które już znamy. Co więcej, bazując na rzeczach z naszej szafy, nie musimy nic dokupować lub ewentualnie wybrać się do sklepu po jakieś dodatki. Dzięki temu zaoszczędzamy i czas, i pieniądze. Podpowiadamy, jak się ubrać na komunię 2023! Zobacz nasze propozycje na zdjęciach!

Luźna, duża marynarka

Duża marynarka powróciła do świata mody wprost z lat 90. i wygląda na to, że jeszcze z nami pozostanie. To propozycja dla pań odważnych, które lubią bawić się modą. Wyglądająca, jak wyciągnięta z męskiej szafy (albo naprawdę z niej wyciągnięta!) marynarka może być stylizowana na wiele sposobów. Co więcej, ukrywa mankamenty górnej części sylwetki i daje okazję po podkreślenia nóg. Warto dobrać do niej dopasowane spodnie i buty na wysokim obcasie, a pod spód wybrać pasującą kolorystycznie bluzkę. By podkreślić talię, marynarkę można przewiązać paskiem. Do tego niewielka torebeczka i outfit na komunię gotowy!

Kolorowy garnitur, kilka dodatków i mamy gotową stylizację na komunię 2023

Obecnie modne są intensywne, mocne kolory, jak viva magenta czy limonkowy. Widać je między innymi na kobiecych garniturach. Występują one w wielu fasonach, bardziej dopasowane i luźniejsze marynarki, szerokie bądź wąskie spodnie... Jeżeli masz w swojej szafie kolorowy garnitur, śmiało po niego sięgaj! Do takiej stylizacji warto dobrać torebkę i buty dopasowane kolorystycznie, ale bardziej stonowane, na przykład czarne bądź nude. Komunia to świetna okazja na kwieciste dodatki, jeżeli więc tego typu wzory pojawią się na Twojej apaszce czy torebce, tym lepiej. Garnitur w intensywnym kolorze to świetna stylizacja na komunię. 123rf.com

Pastelowa sukienka na komunię to strzał w 10!

Pastele, czyli delikatne, jasne kolory powróciły do mody. Wśród nich najpopularniejsze są pudrowy róż, fiolet bądź baby blue. Sprawdzą się idealnie na komunię bądź wesele. Pastele świetnie wyglądają na sukienkach o różnych krojach, a te powinny być dopasowane do Twojej sylwetki i okazji. Pamiętaj, by sukienka na komunię sięgała przynajmniej pięć centymetrów przed kolano. Jeśli jest krótsza, dobierz do niej dłuższy płaszczyk, na przykład modny w tym sezonie lekki trencz, tym bardziej, że zazwyczaj w kościołach jest dość chłodno. Do pastelowej sukienki wskazane będą dodatki o mocniejszych kolorach, ale nie przypadkowych. Jeżeli masz jasnoróżową sukienkę, buty mogą mieć odcień intensywnego różu, a jeśli jasnoniebieską, dobierz obuwie granatowe. Do wszystkich pasteli będą pasować wysokie szpilki nude lub czarne.

Sukienka na komunię w kwiaty, czyli wiosenny, radosny trend

Małe, duże, rozmieszczone w określony geometryczny wzór albo kilka sztuk na całej sukience... Kwiaty symbolizują wiosnę i świetnie sprawdzą się na komunijnej kreacji. W tym przypadku ponownie wiele zależy od kroju sukienki i materiału. Jedne sukienki w kwiaty mogą być propozycją na plażę, inne na rodzinne przyjęcie. Zwróć uwagę na długość, a także na jakość materiału i szycia. Do sukienki możesz dobrać obcasy, buty na koturnie albo po prostu balerinki.

Spodnie wide leg to świetny wybór na pierwszą komunię 2023

Spodnie wide leg to inaczej spodnie o bardzo szerokich i długich nogawkach, kończących się nawet za kostką. Takie spodnie mają wysoki pas, co podkreśla kobiece kształty. Będą dobrze wyglądać zarówno z luźniejszą koszulą, jak i dopasowaną górą. Dobierz do nich buty na wysokim obcasie, a także małą torebkę, na przykład kuferek, który ostatnio jest w modzie. Na wierzch krótki żakiet i jesteś gotowa. Spodnie wide leg są ostatnio bardzo modne, a zarazem eleganckie. 123rf.com

Komunijny dress code, czyli co ubrać na komunię

Komunia to uroczystość, której najważniejsza część odbywa się w kościele, dlatego też powinno pamiętać się o zasadach obowiązujących w świątyniach. Z drugiej strony to wydarzenie radosne, rodzinne, niewymagające aż tak sztywnego trzymania się reguł. Należy pamiętać o tym, aby – nawet pomimo ładnej pogody – w kościele zakryć ramiona. Można to zrobić bolerkiem, cienkim płaszczykiem czy szalem. Sukienka lub spódniczka nie powinna być krótsza niż pięć centymetrów przed kolano. Unikajmy cekinów, napisów na ubraniach i koronek, które dużo odsłaniają. Zrezygnujmy także z koloru czarnego, kojarzonego ze smutkiem. Ponadto ostrzegamy przed wpadką, która często ma miejsce w kobiecych kreacjach, czyli dobraniu rajstop do sandałów lub innych butów, w których widoczne są palce i pięta.

