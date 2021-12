Stylizacje gwiazd na gali Marka Roku 2020/2021: Anna Lewandowska, Joanna Przetakiewicz, Aleksandra Kwaśniewska, Blanka Lipińska

"Laureaci plebiscytu to najlepsze marki w swoich kategoriach, starannie wyselekcjonowane i doceniane przez konsumentów. Dziękujemy jurorom, którzy przez cały rok dzielnie testowali i oceniali zgłoszone produkty, usługi i rozwiązania" - powiedziały Anna Kudiura (Best Brands Connect) oraz Ewelina Szczepocka (Polski Instytut Rozwoju Marki)

Nagrody w kategorii Zdrowie powędrowały do marek Novati oraz Bonatium (Polska Grupa Farmaceutyczna) Good Valley, EyeShield, Maczfit, Burak Dieta, Tajm.pl. Dwie nagrody otrzymała także jedna z najbardziej inspirujących Polek, ikona zdrowego stylu życia -Anna Lewandowska, której przyznano nagrodę za markę Super Menu by Anna Lewandowska oraz nagrodę specjalną Gwiazda Zdrowia 2021.

Nagroda Osobowości Kobiecej Marki powędrowała m.in. do Joanny Przetakiewicz-projektantki mody, biznes woman, założycielki domu mody "La Mania oraz inicjatorki ogólnopolskiej akcji społecznej Era Nowych Kobiet.

W kategorii Kobieca Marka Roku nagrody biznesowe za rok 2020 i 2021 zostały przyznane dla marek: Gym Glamour, Nudyess, MKTP, Bombshe, Shecell, Szarpi kłak, Agnieszka Budzyńska Centrum Makijażu, Czasu Kropla, Fake Bake, Fluffy, Jumeirah, Bodo Fashion, ForMommy, Nature Queen, Vitapill, Batiste, Hello! You, Maczfit, Alldeyn, W. Rusin, Beauty Booster.

Nagroda specjalna Brand of the Year powędrowała natomiast do najlepszej kobiecej telewizji - TVN Style. Wyróżnienie odebrała też jedna z gwiazd stacji- Aleksandra Kwaśniewska (Miasto Kobiet)