Styl Meghan Markle to połączenie elegancji, klasyki i wygody. Sprawdź, jak zmieniał się jej wygląd na przestrzeni lat

Meghan Markle to kobieta, która z miłości do mężczyzny musiała zmienić całe swoje życie m.in. styl ubierania się. Zanim została żoną Harry’ego, wybierała raczej luźne, sportowego kreacje. Na co dzień nosiła swobodne ubrania, które jednocześnie były szykowne i eleganckie. Gdy potrzebowała wieczorowej stylizacji, wybór padał na kobiece kroje podkreślające jej idealną sylwetkę. Wszystko się zmieniło, kiedy weszła do rodziny królewskiej.

Styl księżnej Sussex, czyli metamorfoza Meghan Markle

Ślub Meghan i Harry’ego było bardzo znaczącym wydarzeniem dla Wielkiej Brytanii, jak i dla samych zainteresowanych. Markle wchodząc do rodziny królewskiej, musiała nauczyć się wielu nowych rzeczy, zmienić swoje zachowanie i porzucić stary styl ubierania się. Zrezygnowała ze spódnic i sukienek mini oraz kreacji odsłaniających ramiona nie tylko na ważnych uroczystościach, ale także i na co dzień. Od tej pory musiała dostosować swój ubiór do sztywnego dress code’u, który jasno mówi, że kobiety powinny nosić sukienki kończące się nie wyżej niż ok. 5 cm powyżej kolana lub spodnie połączone z marynarką lub kardiganem. Księżna Sussex przeszła metamorfozę, a jej wybory modowe były często krytykowana przez prasę i angielską społeczność. Jednak pomimo tego, może być wzorem dla kobiet o nieco okrąglejszych kształtach. Markle starannie dobierała swoje kreacje na różne ważne uroczystości. Nie bała się odważnych kolorów, nowoczesnych stylizacji i umiejętnie je łączyła z klasyką – przez co jej styl nie był nudny. Jako pierwsza w historii członkini brytyjskiej rodziny królewskiej została nazwana przez magazyn „People” jedną z najbardziej wpływowych ikon stylu.