Studniówka w 2022 może się nie odbyć? Zapytaliśmy w MEiN. Studniówka jedynie w rygorze sanitarnym. Jakie są zasady organizacji balu?

Studniówka 2022 a nauka zdalna

We wtorek ogłoszono, że klasy V-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe przechodzą na zdalne nauczanie. Uczniowie klas I-IV oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli wciąż będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym. W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej pojawiło się sporo pytań. Jedno z nich brzmi: czy studniówki będą mogły być organizowane, skoro uczniowie ostatnich klas liceum od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku będą uczyć się online?