Stronie Śląskie: co warto zobaczyć i czego spróbować? Najciekawsze atrakcje i pomysły na aktywny wypoczynek w gminie Stronie Śląskie

Stronie Śląskie leży wśród rzecznych dolin i górskich pasm, ale cudowne widoki to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Co warto zobaczyć i zwiedzić w Stroniu Śląskim, jakie są najciekawsze atrakcje turystyczne, szlaki piesze, trasy rowerowe i pomysły na przygody w gminie Stronie Śląskie? Przygotowaliśmy dla Was praktyczny przewodnik po regionie.

Stronie Śląskie wygląda niepozornie, ale wśród rzecznych dolin i wyniosłych gór skrywa prawdziwe turystyczne skarby. Przedstawiamy przewodnik po atrakcjach, cudach i przygodach, jakie czekają w Stroniu Śląskim przez cały rok, od nietypowych wycieczek krajoznawczych i podziemnych tras turystycznych, przez tajemniczą Górę Oliwną, po najlepsze szlaki piesze i trasy rowerowe w całej gminie Stronie Śląskie. Co warto zobaczyć w Stroniu Śląskim, gdzie zjeść i przenocować? Na te i więcej pytań odpowiadamy poniżej.

Stronie Śląskie – miasto trzech rzek i czterech górskich pasm

Stronie Śląskie liczy niecałe 6 tys. mieszkańców. Leży w dolinie utworzonej przez trzy rzeki: Sienną Wodę, Morawkę i Białą Lądecką. Otaczają je cztery pasma górskie: Góry Złote, Bialskie, Krowiarki i Masyw Śnieżnika. Pierwszą osadę założono na tym miejscu prawdopodobnie w XIII w., ale prawa miejskie Stronie Śląskie uzyskało dopiero siedemset lat później. W 1838 Stronie Śląskie kupiła królewna Marianna Orańska i wzniosła tu niewielki pałacyk. W 1864 r. uruchomiono we wsi manufakturę ręcznie zdobionego szkła. Przemysł zaczął się szybko rozwijać w okolicy po tym, jak w 1897 r. ukończono linię kolejową do Kłodzka. Stronie Śląskie należy do Polski od 1945 r. Jego nazwa nawiązuje do oryginalnej, niemieckiej – Seitenberg oznacza „stronna góra”. W okresie PRL Stronie Śląskie rosło dzięki rozwojowi przemysłu, opartego o wydobycie fluorytu i uranu. Dziś kopalnie uranu już nie funkcjonują, ale pamiątką po nich jest osiedle robotnicze Morawka, pierwotnie wzniesione dla górników.

Mimo zamknięcia kopalni, Stronie Śląskie nadal rozwijała się dzięki hutnictwu szkła. We wsi powstał też zakład leczenia chorób układu nerwowego. Ostatecznie w pamiętnym roku 1967 Stronie Śląskie uzyskało prawa miejskie.

Stronie Śląskie – turystyka na lato i zimę

Dzisiaj Stronie Śląskie to przede wszystkim ośrodek lokalnej turystyki. Gmina wiejsko-miejska Stronie Śląskie jest najbardziej lesista w Polsce, do tego miasto leży w wyjątkowo przecież malowniczym regionie Polski, w środku ziemi Kłodzkiej, na skraju właściwej Kotliny Kłodzkiej, pośród malowniczych gór. Latem Stronie Śląskie to znakomita baza wypadowa dla turystów do wędrówek pieszych lub rowerowych po górach i lasach. Ze Stronia Śląskiego prowadzi szlak na Masyw Śnieżnika, niedaleko też stąd do słynnej Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Zimą z kolei do Stronia Śląskiego ścigają z całej Polski pasjonaci jazdy na nartach – pobliski kompleks wyciągów Czarna Góra to jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce.

Co warto zwiedzić w Stronu Śląskim? Atrakcje turystyczne gminy Stronie Śląskie

Zabytki z duszą w Stroniu Śląskim

Turyści nastawieni na poznawanie historii odwiedzanych okolic nie mogą narzekać w Stroniu Śląskim na brak zabytków. Dokładne obejrzenie wszystkich budowli z duszą i bogatą historią może zająć większą część dnia. Warto zobaczyć np.

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski z pierwszej połowy XVIII w.

Uroczą kaplicę św. Onufrego

Szachulcowy budynek dworca kolejowego

Wapiennik „Łaskawy Kamień": w Starej Morawie czeka jeszcze jedna atrakcja. To zabytkowy wapiennik, czyli piec do wypalania wapna, unikalny zabytek XIX-wiecznej architektury przemysłowej. Dawniej w „Łaskawym Kamieniu" uzyskiwano wapno palone, dziś działa tu pracownia artystyczna, japoński ogród, a latem obserwatorium nietoperzy.















Wapiennik „Łaskawy Kamień”: w Starej Morawie czeka jeszcze jedna atrakcja. To zabytkowy wapiennik, czyli piec do wypalania wapna, unikalny zabytek XIX-wiecznej architektury przemysłowej. Dawniej w „Łaskawym Kamieniu” uzyskiwano wapno palone, dziś działa tu pracownia artystyczna, japoński ogród, a latem obserwatorium nietoperzy.

Góra Oliwna w Bolesławowie: Za Starą Morawą leży wieś Bolesławów, a w niej czeka na turystów niezwykłe miejsce. Na stoku Zawady leży Góra Oliwna, dawne miejsce modlitewnych spotkań okolicznych mieszkańców. Dziś można oglądać tu szereg rzeźb, ukazujących śpiących apostołów i rozmodlonego Chrystusa. Nie wiadomo, kto wykonał te posągi. Z Góry Oliwnej rozpościera się także piękny widok na Masyw Śnieżnika. Nie wiadomo, kto wykonał figury śpiących apostołów i modlącego się Chrystusa. Zdjęcie na licencji https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl;CC BY-SA 3.0. Grzegorz Wysocki, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 Park linowy w Kletnie: Jeśli planujecie wycieczkę do Stronia Śląskiego i Kletna z dziećmi, koniecznie zabierzcie je do parku linowego naprzeciwko łowiska Nad Stawami. Dzieci mogą tu szaleć na trasach linowych z różnymi poziomami trudności, spróbować swoich sił w łucznictwie (pod okiem opiekunów), a nawet w minigolfie.

Zapaleni wędkarze powinni z kolei odwiedzić samo łowisko – pełno tu pstrągów, a jeśli łowy się nie udadzą, miejscowa karczma serwuje słynne w regionie smażone ryby. W parku linowym w Kletnie można spróbować swoich sił w wygibasach na linach, strzelaniu z łuku i minigolfie. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Jacek Halicki, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0 Dzwonnica na Górze Młyńsko: obok Kletna wznosi się Góra Młyńsko, a na niej stoi samotna dzwonnica, być może sierota po kościele, który dawno zniknął z powierzchni ziemi. Została wzniesiona na nowo w 2011 r. w miejscu starej dzwonnicy, która obróciła się w ruinę. Nietypowa samotna dzwonnica to dobry cel spaceru po malowniczych górach wokół Stronia Śląskiego.

Cuda i niespodzianki przyrodnicze w Stroniu Śląskim

Stronie Śląskie leży w samym środku pięknej górskiej krainy. Otacza je teren Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, ponadto w gminie znajdują się jeszcze cztery rezerwaty przyrody (Śnieżnik Kłodzki, Puszcza Śnieżnej Białki, Nowa Morawa, Jaskinia Niedźwiedzia).

Cała gmina Stronie Śląskie pełna jest turystycznych atrakcji, które mogą urozmaicić rodzinna wycieczkę i spodobać się dzieciom. Co warto zobaczyć w Stronu Śląskim i okolicach? Przedstawiamy najciekawsze atrakcje: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie: jest najdłuższa w całych Sudetach i uchodzi za jedną z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszą w Polsce. Ciągnie się na trzech poziomach; tunele i pieczary mają łączną długość prawie 5 km. Jaskinię Niedźwiedzią można zwiedzać wzdłuż zwykłej trasy turystycznej lub trasą ekstremalną, trudniejszą, dla zapaleńców i grotołazów. Jaskinia Niedźwiedzia jest najgłębsza w Sudetach. Dariusz Gdesz / Polskapresse

Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w starej kopalni uranu w Kletnie: to kolejna atrakcja dla miłośników podziemnych wędrówek. Kopalnia ma rozbudowaną ofertę turystyczną: można ją zwiedzać za dnia i w nocy, brać udział w questach, jest też możliwość przeżycia „ekstremalnej przygody” w trudno dostępnych sztolniach. Muzeum Ziemi w Kletnie: wizyta w tym miejscu to nie tylko okazja do zapoznania się z dziejami naszej planety, ale też do spotkania dinozaurów! Na szczęście nie żywych, lecz wiernie odtworzonych w formie figur naturalnej wielkości. Można je znaleźć w mini parku jurajskim przy Muzeum Ziemi. Mini park jurajski przy Muzeum Ziemi w Kletnie to okazja do spotkania dinozaurów. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 2.5. Grzegorz Wysocki, wikimedia.org, CC BY-SA 2.5

Dla aktywnych: rowerem, pieszo i konno w Stroniu Śląskim

Stronie Śląskie i okolice przyciągają turystów przez cały rok. Nie brak tutaj atrakcji nie tylko dla pasjonatów zabytków, ale tez osób nastawionych na aktywny wypoczynek. Poniżej prezentujemy najciekawsze trasy spacerowe i rowerowe gminy Stronie Śląskie. Nawet miłośnicy jazdy konnej znajdą tu coś dla siebie.

Trasa na Śnieżnik: Ze Stronia Śląskiego możemy dojść na sam Śnieżnik. Szlak zaczyna się przy przystanku PKS (ul. Kościuszki), prowadzi do schroniska PTTK przez Sienna lub Stara Morawę. Ze Schroniska na szczyt Śnieżnika jest jeszcze ok. 30 min. marszu, pokonanie całej trasy zajmuj ok. 4 godzin. Trasa wokół Stronia Śląskiego i krótka wizyta w Czechach: choć trasa na Śnieżnik to prawdopodobnie najczęściej wybierana przez turystów marszruta w Stroniu Śląskim, wokół miejscowości nie brak innych malowniczych ścieżek.

Gmina proponuje np. spacer wokół samego Stronia,

a także wycieczkę do Nyznerowskich Wodospadów po stronie czeskiej. Spacer do Trzech Sióstr. Trzy Siostry to największa w Górach Bialskich grupa skalna. Warto wybrać się w to urokliwe miejsce w ramach spaceru. Niebieski szlak zaczyna się w Starym Gierałtowie. Po dojściu do tablicy informacyjnej należy odbić w leśną ścieżkę, która prowadzi do Sióstr. Sama grupa skalna to nie tylko niezwykły widok, ale też okazja do spróbowania swoich sił we wspinaczce skałkowej. Trasy rowerowe i singletracki: wokół Stronia Śląskiego ciągną się setki kilometrów tras rowerowych, a także singletracki, specjalnie przystosowane ścieżki górskie dla amatorów bardziej wymagającej jazdy na jednośladach.

Ci, którzy wolą jeździć po drogach asfaltowych, mają do wyboru kilka tras po górskich dolinach, prowadzących ze Stronia Śląskiego, np. Do Bielic doliną Białej Lądeckiej

Do Młynowca doliną Młynówki

Do Nowej Morawy dolina Morawki

Do Kamienicy doliną Kamienicy

Do Kletna doliną Kleśnicy Konno po Stroniu Śląskim

W Nowym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego działa ośrodek jeździecki FurmAnka, w którym goście mogą uczyć się lub doskonalić umiejętności konnej jazdy. Organizowane są tu także przejażdżki bryczką i kuligi, a dla bardziej doświadczonych jeźdźców – rajdy konne.

Czarna Góra: atrakcje dla poszukiwaczy wrażeń przez cały rok

Czarna Góra Resort to jeden z największych w Polsce ośrodków narciarskich. Można się tu jednak dobrze bawić także latem. Na Czarnej Górze działa np. największa w Polsce zjeżdżalnia grawitacyjna Czarna Żmija – szalona jazda po 3 pętlach na pewno spodoba się dzieciom i co odważniejszym rodzicom. Latem na Czarnej Górze można szaleć na rowerach, spacerować, pluskać się w basenach otwartych i zamkniętych i jeździć superszybką kolejką linową. Zimą ośrodek zmienia się w regionalne centrum narciarstwa. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Jacek Halicki, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0 Kolej linowa LuxTorpeda z Siennej na Czarną Górę: inna letnia atrakcja Czarnej Góry to kolej linowa, która łączy ośrodek z Sienną. Przejażdżka koleją linową to świetna okazja do podziwiania pięknych górskich widoków, niezależnie od pory roku. Trzeba jednak spieszyć się z podziwianiem: LuxTorpeda zasuwa bardzo szybko i całą drogę na szczyt Czarnej Góry pokonuje w ledwie 3 minuty.



Trasy downhillowe i bike park: jeśli lubicie rowerowe wyzwania, zaplanujcie wizytę na trasach downhillowych na zboczach Czarnej Góry. To zabawa dla tych, którzy lubią rowerowe szaleństwo i nie boją się zmęczyć. W ośrodku działa też bike park, gdzie można pojeździć po równych ścieżkach i poćwiczyć rowerowe akrobacje (albo przynajmniej pooglądać wyczyny innych). Od niedawna Czarna Góra Resort udostępnia także hulajnogi terenowe (na grubych oponach) i trzy specjalne trasy, po których można jeździć na tych nietypowych urządzeniach.



<iframe src= Baseny na Czarnej Górze: po wysiłku dobrze jest się zrelaksować. Latem w ośrodku Czarna Góra czekają na turystów otwarte baseny z plażami. Dzieci mogą poszaleć na wodnym placu zabaw, a rodzice odpocząć na leżakach. Można też skorzystać z całonocnych basenów krytych, gdzie aura jest zawsze bardzo przyjemna, niezależnie od pogody i pory roku.

Czarna Góra Resort – cennik atrakcji. Z kompletnym cennik atrakcji resortu Czarna Góra na zimę i lato możecie zapoznać się TUTAJ. Wieża widokowa na Czarnej Górze: Czarna Góra to nie tylko nazwa resortu narciarskiego z atrakcjami turystycznymi, ale także szczytu w Masywie Śnieżnika. Czarna Góra wznosi się na 1205 m n.p.m., a na jej wierzchołku stoi wieża widokowa, z której rozpościera się piękna panorama całej okolicy. Jeśli lubicie oglądać góry z góry, zaplanujcie także spacer na Czernicę w Górach Bialskich, na której także stoi wieża widokowa. Z wieży widokowej na czarnej górze rozciąga się wspaniały widok na Masyw Śnieżnika. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Jacek Halicki, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Stronie Śląskie: informacje praktyczne

Jak dojechać do Stronia Śląskiego?

Stronie Śląskie jest nieźle skomunikowane z pozostałymi ośrodkami ziemi kłodzkiej. Najłatwiej dojechać do miasta z Kłodzka drogą wojewódzką nr 392, odbijając na południe w Lądku Zdroju. Cała trasa powinna zająć ok. pół godziny jazdy samochodem. Noclegi w Stroniu Śląskim

Dużym centrum noclegowym jest bezpośrednie sąsiedztwo ośrodka Czarna Góra Resort, który współpracuje z wieloma obiektami hotelowymi. W Stroniu Śląskim można się zatrzymać np. w Apartamentach Czarna Góra, Villi Czarna Góra i Aparthotelu Czarna Góra. Na turystów czekają też hotele Czarna Perła, Biała Perła, Karczma Czarna Góra i Holimo Hotel. Otwarty niedawno Hotel Stronie kusi gości dwutorową kręgielnią, a Spa Medical Dwór Elizy oferuje także głęboki relaks z elementami odnowy biologicznej. Pensjonat Villa Elise zachęca zaciszną, kameralną atmosferą.

Gastronomia i restauracje, czyli gdzie zjeść w Stroniu Śląskim?

W Stroniu Śląskim nie brak miejsc, gdzie turyści mogą zjeść smacznie i zdrowo, nim udadzą się na kolejną wycieczkę. Do popularnych restauracji należą np.: Browar Kamienica

Restauracja Nad Stawami

Raj Pstrąga

Restauracja Kaczka i Wino w Villi Elise

Restauracja Puchaczówka w Siennej

Informacja turystyczna w Stroniu Śląskim: e-mail: [email protected]

tel.: 74 814 32 42

www: cetik.stronie.pl Darmowe przewodniki turystyczne po gminie Stornie Śląskie są dostępne TUTAJ.

