Strój galowy – ubiór szkolny na specjalne okazje, jak obchody 3 maja lub zakończenie roku szkolnego. Jak powinien wyglądać strój galowy?

Jak wygląda stój galowy?

Ubranie eleganckie jest kwestią dość umowną i wynika z zasad obyczajowych. Strój galowy to jednak nie to samo. Mała czarna, szary garnitur czy koszula w kratkę nie wpisują się już w jego definicję według wielu szkół.

Zazwyczaj strój galowy tworzą:

biała góra (bluzka/koszula),

granatowa/czarna spódnica lub spodnie.

Przyjęło się, że stój galowy to biała góra i czarny dół. GettyImages

Chociaż jak podaje słownik Języka polskiego PWN, przymiotnik „galowy” oznacza to samo co »uroczysty« i nie znajdujemy wyjaśnienia, który potwierdzałby, że ubiór ten to jedynie biało-czarny lub biało-granatowy zestaw.

Szkoła, która według obecnych przepisów ma prawo ustalać zasady ubioru w szkole, może w regulaminie zastrzec, jak powinien dokładnie wyglądać stój galowy ucznia podczas uroczystości. Na przykład w taki sposób, jak to rozwiązuje jedna z podstawówek w woj. opolskim: