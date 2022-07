Strefa ruchu i droga wewnętrzna. Jaka jest różnica dla kierowcy?

Droga wewnętrzna

Drogi wewnętrzne to drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych (czyli do dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych)i niezlokalizowanych w pasie drogowym tych dróg.

Droga wewnętrzna jest ogólnodostępną drogą niepubliczną na której początku ustawia się znak D-46 „droga wewnętrzna”. Na znaku może być umieszczony napis wskazujący zarządcę tej drogi. Przy wyjeździe na drogę publiczną ustawia się znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej”. Pojazd wyjeżdżający z drogi wewnętrznej na drogę publiczną włącza się do ruchu co pociąga za sobą obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

Droga wewnętrzna to np. droga na osiedlu, droga dojazdowa do gruntów, droga dojazdowa do biurowców oraz sklepów