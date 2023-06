Straż Pożarna: Zasady zachowania się nad wodą

Uczucie bezpieczeństwa: Latem tłumy ludzi gromadzą się na plażach i innych miejscach nad wodą. To może wprowadzać złudne poczucie bezpieczeństwa, że zawsze będzie pomoc w razie potrzeby. Jednak w sytuacjach awaryjnych ratownicy mogą mieć trudności z udzieleniem pomocy wszystkim naraz, zwłaszcza jeśli jest wiele osób w potrzebie.

Nieznane dno i pułapki podwodne: W niektórych wodach dno może być nieznane, a wystające skały, roślinność czy inne pułapki podwodne mogą prowadzić do urazów, utraty równowagi lub utonięcia. Ważne jest zachowanie ostrożności i unikanie skakania do nieznanych wód.

Ekstremalne warunki pogodowe: Latem mogą występować ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze, wichury czy fale upałów. Mogą one wpływać na stan wody i stwarzać dodatkowe niebezpieczeństwo.

Unikaj pływania samotnie: Zawsze lepiej pływać w towarzystwie innych osób. W przypadku jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, można szybciej uzyskać pomoc od innych.

Zwracaj uwagę na ostrzeżenia: Jeśli na plaży lub w okolicy wody są wywieszone ostrzeżenia przed niebezpiecznymi warunkami, takimi jak silne prądy morskie czy niebezpieczne dno, należy się do nich stosować.

Unikaj alkoholu i narkotyków: Unikaj spożywania alkoholu i narkotyków przed lub podczas pływania. Mogą one obniżyć zdolności poznawcze i sprawności fizyczne, zwiększając ryzyko utonięcia.

Ogranicz ekspozycję na słońce: Pamiętaj, aby stosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym, nosić ochronę przeciwsłoneczną (na przykład kapelusz, okulary przeciwsłoneczne) i unikać długiego przebywania na słońcu w godzinach najgorętszych (zwykle między 10:00 a 16:00).

Znajdź bezpieczne miejsce do pływania: Wybieraj miejsca do pływania, które są bezpieczne i nadzorowane przez ratowników, jeśli to możliwe. Szukaj miejsc z odpowiednimi oznaczeniami i infrastrukturą, taką jak boje, ratownicze wieże lub wyznaczone strefy pływania.

Bądź świadomy swoich umiejętności: Nie podejmuj ryzyka, z którego nie jesteś pewny. Nie próbuj płynąć w głęboką wodę, jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności pływackich.