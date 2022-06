„Stranger Things”. Gofry Nastki, kawa Hoppera i pizza hawajska. Co jedzą bohaterowie serialu Netflixa?

- Traktowanie stereotypowo postaci w serialu „Stranger Things” nie wypada źle. Wręcz przeciwnie - świetnie oddaje klimat lat 80. ubiegłego wieku, a wtedy promowano właśnie kawę i pączki - uważa Diana Domin. - Jim Hooper nawet mówi w serial, że poranki są przeznaczone na kawę i kontemplację. Szef policji to człowiek po przejściach, żyje samotnie i nie bierze się za gotowanie. W latach 80. gotują przeważnie tylko matki w domach, a one też korzystają z półproduktów oferowanych przez producentów żywności. Stąd popularność mrożonych gofrów, dodatków do potraw i dań z mikrofalówki.