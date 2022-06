Star Wars – w jakiej kolejności oglądać filmy i seriale z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zancie wszystkie produkcje wchodzace w skład kanonu?

W ostatnich latach powstało bowiem kilka tytułów zarówno filmowych, jak i serialowych Star Wars, a w tym także produkcje animowane. Trudność stanowi natomiast to, iż ich fabuła dzieje się w różnych okresach, przez co łatwo pogubić się w chronologii wydarzeń i w samej historii. Jak temu zaradzić?

Gwiezdne Wojny – jak oglądać?

W kontekście Star Wars często pojawiają się pytania, w jakiej kolejności oglądać filmy i seriale, które powstały w ramach marki. Wbrew pozorom, odpowiedź na to nie jest prosta i są dwa, podstawowe podejścia do tej kwestii. Jedno z nich zakłada, iż produkcje z uniwersum powinno się oglądać według kolejności debiutów. Wynika to m.in. z opinii na temat jakości poszczególnych odsłon i powiedzmy sobie szczerze, najnowsza trylogia nie należy pod tym względem do czołówki. Niemniej od niedawna możemy cieszyć się także dodatkowym asortymentem w postaci seriali, a i produkcje animowane są warte uwzględnienia.

W planach są już także inne produkcje w uniwersum Gwiezdnych Wojen i będziemy je dodawać do naszej listy wraz z ich premierami. Disney/materiały prasowe

Dlatego też, chcąc oglądać seriale i filmy Star Wars warto wybrać drugi sposób, czyli według chronologii wydarzeń w nich przedstawionych. Pozwoli to uniknąć zamieszania i dezorientacji w poszczególnych wątkach fabularnych. Biorąc jednak pod uwagę mnogość poszczególnych dzieł i ich stale zwiększającą się ilość, ustalenie ich właściwej chronologii także może stanowić wyzwanie. Dlatego postanowiliśmy pomóc i przygotowaliśmy listę filmów i seriali z Gwiezdnych Wojen w kolejności chronologicznej. Co więcej, uwzględniliśmy także spin offy oraz animacje. Może o niektórych z nich nie wiecie? Zapraszamy do naszej galerii.