Stadion Tęczy Miłomłyn z nowoczesnym zapleczem (video)

Nowa era sportu w Miłomłynie.

Zacytujmy Pana Posła Babaslskiego:

"Jesteśmy w Miłomłynie, to stadion Tęczy Miłomłyn. Za chwilę mecz z Huraganem Morąg, a więc powiatowe Derby, ale przed meczem ciekawa uroczystość, bo zawodnicy, trenerzy, ale chyba całe społeczeństwo tutaj, a szczególnie kibice czekali, żeby infrastrukturę stadionu poprawić. Płyta jest bardzo dobrze przygotowana. Dbają o tę płytę, z czego się bardzo cieszę. A jakieś powiedzmy 30 parę lat temu grywałem tutaj na tym stadionie, jako zawodnik. Mechanizator Ostróda, dawnymi czasy, ale niezwykle sympatycznie to wspominam. Dzisiaj przed meczem jest ciekawa okoliczność, bo będzie oddany do użytku budynek, w którym są szatnie, są pomieszczenia jest sala konferencyjna. A więc to, na co po prostu ta drużyna i zawodnicy czekali. Tu była taka, mógłbym powiedzieć, budka, w której się przebierali zawodnicy, wychodzili na boisko, dzisiaj mają tutaj w Miłomłynie komfortowy budynek, komfortowe zaplecze. Jestem przekonany, że dobrze to wykorzystają. Był taki program Sportowa Polska, udało się wspomóc kwotą około 200000 zł. Dzisiaj mamy tak, jak powiedziałem na wstępie, świetny budynek, świetne zaplecze socjalne dla zawodników, trenerów, również i dla sędziów. I oczywiście życzę dobrych wyników dla Tęczy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że trochę w rozdarciu jestem, bo w okolicach powiedzmy, w promieniu około 15 km, Tęcza Miłomłyn, Kormoran, Zwierzewo, Sokół Ostróda i Płomień Turznica. Wszystko w okręgówce. Więc wyjazdy bliskie, czy da się wszystkim, po prostu, po trochu pokibicować?"

Jeżeli chcemy krzewić sport, by młode pokolenia wybierały zdrowy tryb życia, takie inwestycje wydają się niezbędne. Miłomłyn świętuje!