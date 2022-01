Sri Lanka na zimę 2022: nowe połączenia LOTu od lutego. Ceny wycieczek, atrakcje, porady praktyczne, obostrzenia COVID

Photo by Yves Alarie on Unsplash

Sri Lanka to jeden z popularniejszych egzotycznych kierunków na zimowe wakacje i wypoczynek. Choć pandemia koronawirusa nadal trwa, kraj pozostaje otwarty na turystów i ma im wiele do zaoferowania. Polskie biura podróży chętnie organizują pobyty i objazdy na Sri Lance zimą 2021/2022. Ile kosztuje wycieczka na Sri Lankę, jaka jest tam pogoda zimą, co warto zobaczyć i czy obostrzenia COVID dają się mocno we znaki? Przeczytajcie nasz poradnik – Sr Lanka na zimę 2022.

Sri Lanka na zimę. Jaka jest pogoda na wyspie?

Sri Lanka to tropikalna wyspa, nazywana czasem Łzą Indii, ponieważ przypomina kroplę, spływającą z subkontynentu do Oceanu Indyjskiego. Klimat jest tu równikowy, ciepły i wilgotny. Wyspa znajduje się jednak w strefie monsunów, które przynoszą wiatry, deszcze i ochłodzenie. Na Sri Lance w ciągu roku wieją dwa monsuny. Zależnie od tego, który monsun akurat wieje, inne części wyspy będą słoneczne, a inne deszczowe. Latem wieje monsun południowo-zachodni. Wtedy piękna pogoda panuje na przeciwległym, północno-wschodnim wybrzeżu Sri Lanki. Warto wówczas spędzać wakacje w zlokalizowanych tam ośrodkach, jak Trincomalee czy Jaffina. Z kolei zimą wieje na Sri Lance monsun północno-wschodni i piękna pogoda panuje na wybrzeżach południowych i zachodnich. To wtedy przypada szczyt sezonu turystycznego, a boom przeżywają ośrodki takie jak Galle, Unawatuna, Mirissa, Weligama i Hikkaduwa.

Zima to więc świetna pora na wakacje na Sri Lance. Temperatura powietrza sięga wtedy ok. 30 stopni Celsjusza, wody ok. 28 stopni. Komu jest za gorąco, może wybrać się na przechadzką w góry, gdzie zawsze jest nieco chłodniej.

Sri Lanka na zimę. Ceny wycieczek all inclusive

Sri Lanka coraz bardziej zyskuje na popularności wśród polskich turystów. Od 7 grudnia 2021 regularne loty z Warszawy na Sri Lankę wznowił także LOT. W lutym 2022 r. przewodnik uruchomi także drugie połączenie między Warszawą i Kolombo. Ten trend spostrzegły biura podróży, które obecnie oferują wiele atrakcyjnych zimowych wycieczek na Sri Lankę. Już w styczniu 2022 możemy pojechać na wycieczkę all inclusive do Panadury w Zachodniej prowincji Sri Lanki na 8 dni za niecałe 4,7 tys. zł za osobę w ramach oferty Last Minute. Na luty i marzec 2022 możemy znaleźć oferty nieprzekraczające 4 tys. zł za osobę za pobyt trwający ok. tygodnia w hotelu o dobrym standardzie.

Wycieczki objazdowe na Sri Lankę zimą 2021/2022 kosztują więcej (6-10 tys. zł), ale też trwają dłużej (do 13 dni) i oferują wiele niezapomnianych wrażeń, np. safari jeepem, spotkania ze słoniami, zwiedzanie zabytków, plantacji herbaty i najpiękniejszych zakątków wyspy. Samoloty na Sri Lankę wylatują z wszystkich większych miast Polski. Lot trwa ok. 8-9 godzin.

Obostrzenia COVID na Sri Lance

Turyści z Polski mogą przylatywać na Sri Lankę. Najlepiej jednak, by byli w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19. Osoby zaszczepione, przylatująca na Sri Lankę, muszą posiadać: Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy

Bilet powrotny

Negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin

Paszport covidowy, potwierdzający zaszczepienie

Wypełnioną deklarację zdrowia

Wizę uzyskaną online Osoby niezaszczepione na COVID muszą dodatkowo przechodzić 14-dniową kwarantannę i samodzielnie płacić za przeprowadzane w tym czasie testy PCR na koronawirusa oraz ubezpieczenie zdrowotne, a nawet po kwarantannie nie mają pełnej swobody przemieszczania się po wyspie. Czas pobytu takich osób na Sri Lance po kwarantannie został ograniczony do 8 dni.

UWAGA! W związku z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron koronawirusa, osoby, które w ciągu minionych 14 dni przebywały w którymś z krajów afrykańskich (Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, RPA), nie zostaną wpuszczone na teren Sri Lanki.

Zimowe wakacje na Sri Lance: porady praktyczne

Godzina. Na Sri Lance jest 4,5 godziny później niż w Polsce. Gniazdka. Na Sri Lance spotkać można gniazdka typu D i G. Do każdego typu potrzebny jest osobny adapter. Można też kupić specjalny adapter na Sri Lankę, który pasuje do obu typów gniazdek.

Szczepienia. Nie ma obowiązku szczepień ochronnych. Dobrze jednak zaszczepić się przeciw żółtaczce typu A i B oraz tężcowi. Waluta. Na Sri Lance walutą jest rupia lankijska (LKR), warta ok. 2 grosze. Ceny. Koszty życia na Sri Lance są generalnie niższe niż w Polsce. Jedzenie, zakwaterowanie i transport są dość tanie, za to rozrywka jest nieco droższa niż w Polsce. Przykładowo, 1,5 l wody kosztuje ok. 80 LKR, kawa ok. 400 LKR, 1 kg mięsa kurczaka ok. 600 LKR, posiłek w restauracji to ok. 3,600 LKR.

Obyczaje. Lankijczycy są przyjaźni i otwarci. Należy jednak okazywać szacunek miejscowym obyczajom. Wielkim poważaniem cieszą się wizerunki Buddy. Noszenie pamiątkowych bransoletek z główkami Buddy nie jest mile widziane, podobnie jak tatuaże z wizerunkiem Buddy. Picie alkoholi i palenie papierosów w miejscach publicznych jest zabronione. Przed wejściem do świątyni i prywatnego domu należy zdjąć buty.

Atrakcje Sri Lanki. Co warto zobaczyć?

Sri Lanka to kraj przyjemnie egzotyczny, pełen niezwykłych widoków, oryginalnych obyczajów i sympatycznych ludzi. Znajdą tu dla siebie miejsce zarówno fani plaż i leżaków, luksusowych kurortów i wypoczynku pod znakiem spa i regeneracji, jak i poszukiwacze przygód, na których czekają porośnięte dżunglą góry, zrujnowane świątynie, plantacje herbaty i hodowle słoni. Kolombo, Wieża Lotosu . Kolombo to największe miasto Sri Lanki i do 1982 r. stolica kraju. Obecnie stolicą jest nieodległe, za to o wiele trudniejsze do wymówienia Sri Dźajawardanapura Kotte (można skracać do Kotte). Kolombo słynie m.in. z Wieży Lotosu, która 368 metrów wysokości i uchodzi za najwyższą budowlę Południowej Azji (choć już nie Południowo-Wschodniej Azji). Na parterze jest supermarket, a na szczycie obracająca się restauracja z pięknym widokiem na miasto.

. Kolombo to największe miasto Sri Lanki i do 1982 r. stolica kraju. Obecnie stolicą jest nieodległe, za to o wiele trudniejsze do wymówienia Sri Dźajawardanapura Kotte (można skracać do Kotte). Kolombo słynie m.in. z Wieży Lotosu, która 368 metrów wysokości i uchodzi za najwyższą budowlę Południowej Azji (choć już nie Południowo-Wschodniej Azji). Na parterze jest supermarket, a na szczycie obracająca się restauracja z pięknym widokiem na miasto.

Muzeum Narodowe w Kandy . Można tu poznać historię Sri Lanki i licznych zamieszkujących ją na przestrzeni wieków ludów. Muzeum posiada imponującą kolekcję sztuki buddyjskiej.

. Można tu poznać historię Sri Lanki i licznych zamieszkujących ją na przestrzeni wieków ludów. Muzeum posiada imponującą kolekcję sztuki buddyjskiej.

Świątynia Zęba w Kandy . Tuż obok Muzeum Narodowego w Kandy znajduje się Świątynia Zęba, gdzie przechowuje się świętą relikwię – ząb Buddy, czego łatwo domyślić się po nazwie obiektu. To jedno z najświętszych miejsc dla buddystów z całego świata.

. Tuż obok Muzeum Narodowego w Kandy znajduje się Świątynia Zęba, gdzie przechowuje się świętą relikwię – ząb Buddy, czego łatwo domyślić się po nazwie obiektu. To jedno z najświętszych miejsc dla buddystów z całego świata.

Świątynia Gangaramaya . To piękny kompleks buddyjskich świątyń w środku Kolombo z przylegającym do niego muzeum zabytkowych samochodów (mają np. rolls-royce’a typu Ghost z 1920 r.). Sama świątynia wyrosła wokół sanktuarium, które z kolei wzniesiono wokół relikwiarza, zawierającego włos Buddy.

. To piękny kompleks buddyjskich świątyń w środku Kolombo z przylegającym do niego muzeum zabytkowych samochodów (mają np. rolls-royce’a typu Ghost z 1920 r.). Sama świątynia wyrosła wokół sanktuarium, które z kolei wzniesiono wokół relikwiarza, zawierającego włos Buddy.

Czerwony Meczet w Kolombo . To oryginalna budowla w stylu „indo-saraceńskim” z XIX w. Zwiedzanie meczetu pozwala uświadomić sobie, że na Sri Lance współżyje we względnym spokoju wiele religii. Dominuje buddyzm, silny jest też hinduizm, niemałe są wpływy islamu.

. To oryginalna budowla w stylu „indo-saraceńskim” z XIX w. Zwiedzanie meczetu pozwala uświadomić sobie, że na Sri Lance współżyje we względnym spokoju wiele religii. Dominuje buddyzm, silny jest też hinduizm, niemałe są wpływy islamu.

Adam’s Peak . To święta góra wielu lankijskich religii. Na jej szczycie stoi głaz ze śladem, który przypomina odcisk ludzkiej stopy. Dla hinduistów to ślad Sziwy, dla chrześcijan i muzułmanów – Adama (stąd nazwa góry), dla buddystów – Buddy.

. To święta góra wielu lankijskich religii. Na jej szczycie stoi głaz ze śladem, który przypomina odcisk ludzkiej stopy. Dla hinduistów to ślad Sziwy, dla chrześcijan i muzułmanów – Adama (stąd nazwa góry), dla buddystów – Buddy.

Dambulla, złota świątynia . Sri Lanka słynie z pięknych buddyjskich świątyń, kapiących od złota, dźwięczących od dzwonków, gdzie z każdego rogu spogląda statua Buddy. Świątynie w Dambulla to największy kompleks buddyjski w kraju, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

. Sri Lanka słynie z pięknych buddyjskich świątyń, kapiących od złota, dźwięczących od dzwonków, gdzie z każdego rogu spogląda statua Buddy. Świątynie w Dambulla to największy kompleks buddyjski w kraju, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Sigiriya. To górska forteca, w której kiedyś siedzibę mieli królowie Sri Lanki. Można tu podziwiać m.in. ruiny pałacu i monumentalną bramę, wszystko otoczone malowniczo dżunglą.

To górska forteca, w której kiedyś siedzibę mieli królowie Sri Lanki. Można tu podziwiać m.in. ruiny pałacu i monumentalną bramę, wszystko otoczone malowniczo dżunglą.

Holenderski fort w Galle . Pasjonaci historii powinni odwiedzić turystyczny kurort Galle, gdzie stoi dobrze zachowany fort z okresu kolonialnego. Działa tu wiele muzeów, sklepów i zacisznych hotelików.

. Pasjonaci historii powinni odwiedzić turystyczny kurort Galle, gdzie stoi dobrze zachowany fort z okresu kolonialnego. Działa tu wiele muzeów, sklepów i zacisznych hotelików.

Plantacja herbaty Pedro . Można tu dowiedzieć się wszystkie o herbacie i zobaczyć cały proces powstawania suszu. Co ciekawe, herbata, z której tak dziś słynie Sri Lanka, była tu nieznana aż do XIX w., gdy pierwsi przywieźli ją Brytyjczycy. Wcześniej Sri Lanka słynęła raczej jako eksporter kawy i cynamonu.

. Można tu dowiedzieć się wszystkie o herbacie i zobaczyć cały proces powstawania suszu. Co ciekawe, herbata, z której tak dziś słynie Sri Lanka, była tu nieznana aż do XIX w., gdy pierwsi przywieźli ją Brytyjczycy. Wcześniej Sri Lanka słynęła raczej jako eksporter kawy i cynamonu.

Zoo w Pinnawalla . Trzy godziny drogi od Kolombo znajduje się najnowocześniejsze w kraju zoo, gdzie turyści mogą podziwiać wielkie stado lampartów, a także jelenie, żółwie i liczne ptaki. Jeszcze przed wejściem można odwiedzić specjalną zagrodę petting zoo, gdzie pod okiem opiekunów dzieci i dorośli mogą głaskać oswojone zwierzęta.

. Trzy godziny drogi od Kolombo znajduje się najnowocześniejsze w kraju zoo, gdzie turyści mogą podziwiać wielkie stado lampartów, a także jelenie, żółwie i liczne ptaki. Jeszcze przed wejściem można odwiedzić specjalną zagrodę petting zoo, gdzie pod okiem opiekunów dzieci i dorośli mogą głaskać oswojone zwierzęta.

Azyl dla słoni w Pinnawalla . W pobliżu zoo znajduje się azyl dla słoni. Sri Lanka słynie z tych zwierząt, które do tej pory bywają jeszcze wykorzystywane na wsiach do pracy, niczym wyjątkowo wielkie woły. W wielu miejscowościach turyści mogą wykupić sobie przejażdżkę na słoniu. Jednak zwierzęta w Pinnawalla mają święty spokój i można tylko oglądać je z daleka, jak np. kąpią się w rzece. Turyści mogą też oglądać dokarmianie młodych.

. W pobliżu zoo znajduje się azyl dla słoni. Sri Lanka słynie z tych zwierząt, które do tej pory bywają jeszcze wykorzystywane na wsiach do pracy, niczym wyjątkowo wielkie woły. W wielu miejscowościach turyści mogą wykupić sobie przejażdżkę na słoniu. Jednak zwierzęta w Pinnawalla mają święty spokój i można tylko oglądać je z daleka, jak np. kąpią się w rzece. Turyści mogą też oglądać dokarmianie młodych.

Park Narodowy Yala. To wymarzone miejsce na egzotyczne safari. Ogromny park rozciąga się nad brzegiem Oceanu Indyjskiego i zawiera kilka różnych ekosystemów. Podziwiać tu można słonie, lamparty i krokodyle. Znajdują się tu także słynne świątynie Situlpahuwa i Magul Vihara.

Dlaczego fajerwerki wywożone są z Polski do Niemiec?