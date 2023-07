Squid Game sezon 2 - Premiera, fabuła i postacie, które powrócą w 2. sezonie serialu od Netflix. Co wiadomo o produkcji?

Serial w reżyserii Hwang Dong-hyuk od Netflixa to absolutny hit, który pobił dotychczasowe rekordy oglądalności platformy. Jego kontynuacja była „oczywistą oczywistością". Co wiadomo na temat 2. sezonu Squid Game? Wszystkie najważniejsze informacje i ciekawostki znajdziecie w tym artykule.

Osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z południowokoreańskimi serialami lub filmami, miały w ostatnich latach sporo okazji, aby to nadrobić. Wystarczy wspomnieć jeden z lepszych filmów o zombie – Zombie ekspres lub nagrodzony w 2019 roku Oscarem w kategorii najlepszy film – Parasite. Nie ukrywajmy jednak, że dopiero zrobiony przez Netflix serial Squid Game spowodował prawdziwy szał na tle koreańskich produkcji. Co ciekawe, reżyser serialu przez około 10 lat nie mógł znaleźć chętnego na zakup scenariusza i teraz prawdopodobnie wiele osób ma sobie to za złe.

Squid Game, czyli gra w kalmara

Serial Squid Game zadebiutował na Netflix 17 września 2021 roku i prawdopodobnie nawet właściciele serwisu nie oczekiwali takiego sukcesu. Produkcja z miejsca trafiła bowiem na szczyty list najchętniej oglądanych seriali i pobiła wszelkie, dotychczasowe rekordy oglądalności serwisu. Co istotne, rekord otwarcia Netflixa i tytuł nieanglojęzycznej produkcji o najwyższej oglądalności na serwisie wciąż należy właśnie do Squid Game.

Fabuła serialu opiera się na specyficznym turnieju, do którego zaproszenia dostały setki ludzi, dotychczas nieradzących sobie w życiu. Nagroda jest ogromna i trafi do zawodnika, który wytrwa do końca zmagań i przezwycięży wszystkie wyzwania. Cena za niepowodzenie jest spora — uczestnika czeka śmierć.

Sukces Squid Game leży m.in. w niezwykłym połączeniu surrealizmu otoczenia i poszczególnych zdań z przyziemnymi, ludzkimi dramatami. Główną siłą napędową produkcji jest jednak pokazanie ludzkich postaw w określonych sytuacjach i to, co z pozoru zwyczajni ludzie są w stanie zrobić dla zwycięstwa. Co tu dużo mówić, Squid Game wciąga i pozostawia niemal bez tchu jak tytułowa kałamarnica.

Sezon 2. serialu był pod znakiem zapytania

Niewątpliwy sukces serialu Squid Game sprawił, że jedynie kwestią czasu było jego kontynuowanie. W tym przypadku jednak nie było to tak proste. Jak już wspomniano, Netflix kupił prawa do przeniesienia na ekran scenariusza autorstwa Hwang Dong-hyuk, który został także reżyserem serialu. Prawa do marki należą więc całkowicie do jej twórcy, dla którego kontynuowanie produkcji wcale nie było tak oczywiste i to z kilku powodów.

Po pierwsze, Hwang Dong-hyuk nie spodziewał się takiego sukcesu, który jak przyznał reżyser – nieco go przytłoczył i nie zakładał, że otrzyma możliwość jej kontynuowania. Przez to nie miał on także pomysłu na kontynuację zamkniętej w jego mniemaniu historii. Kolejną sprawą jest to, że twórca planował po serialu skupić się na filmie swego autorstwa i nawet podejmując się wstępnie prac nad 2 sezonem Squid Game, planował zrobić to po zakończeniu drugiego projektu. Okazuje się jednak, że właściciele Netflixa wraz z fanami produkcji ostatecznie przekonali reżysera oraz scenarzystę do podjęcia się kontynuacji hitu i to szybciej niż on sam zamierzał.

Premiera sezonu 2. Squid Game – kiedy?

Dlatego też dopiero dość długo od premiery pierwszej odsłony serialu, otrzymaliśmy oficjalne informacje na temat zawarcia umowy pomiędzy Netflixem i twórcą serialu, odnośnie jego 2 sezonu Squid Game. Poinformował o tym na konferencji jeden z dwóch dyrektorów generalnych Netflixa — Ted Sarandos. Co więcej, nie tylko potwierdził on zamówienie kolejnych odcinków, ale także stwierdził, że "To dopiero początek uniwersum Squid Game". Wkrótce potem opublikowano pierwszy teaser kontynuacji, a jednocześnie jej plakat.

Niestety okazuje się, że na kontynuację serialu trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jak ujawnił twórca Squid Game — Hwang Dong-hyuk, zdjęcia do nowych odcinków rozpoczną się w 2023 roku, natomiast światowa data premiery została wyznaczona na 2024 rok. Czym spowodowany jest dość odległy termin? Po pierwsze tym, że reżyser był zaangażowany w inny projekt, a mianowicie w ekranizację książki Umberto Eco pod tytułem "Killing Old People Club", czyli film K.O. Club. Co więcej, twórca przyznał, że nie powstał jeszcze dokładny scenariusz do 2. sezonu Squid Game. Nie oznacza to jednak, że nic nie wiadomo na temat fabuły planowanej kontynuacji oraz jej obsady.

Squid Game – reżyseria i obsada

Za stworzenie drugiego sezonu Squid Game ponownie odpowiadać będzie twórca marki — Hwang Dong-hyuk. Swój udział w produkcji potwierdził już także aktor wcielający się w główną postać pierwszego sezonu, czyli uczestnika 456 - Seong Gi-huna. W 2 sezonie Squid Game główny bohater jest oczywisty. Netflix/materiały prasowe Lee Jung-Jae, ponieważ o nim mowa poinformował, że brał udział w konsultacjach z reżyserem na temat przyszłej osi fabularnej 2 sezonu. W wywiadzie dla magazynu People aktor ujawnił jedynie, że liczy na ciekawy zwrot akcji w drugim sezonie. Odnosząc się do rozmów z twórcą marki, stwierdził:

- Mam nadzieję, że będzie uwzględniony zwrot akcji, który zaskoczy i mnie i widzów. Jeżeli będzie przewidywalny, to nie sprawi nikomu przyjemności. Nie mam pojęcia, co to będzie i na jaką skalę, jedyne co mi powiedział, to że Seong Gi-hun znów pojawi się w programie oraz że ponownie weźmie udział w rozgrywce na arenie. – powiedział Lee Jung-Jae To, że bohater podejmie po raz kolejny wyzwanie Gry Kalmara jest już pewne, co potwierdził już kilkukrotnie Hwang Dong-hyuk. Temat ten pojawił się także przy okazji publikacji pierwszego teasera z 2. sezonu serialu Netflixa, a konkretnie w opublikowanym liście od reżysera do fanów. To jednak nie wszystko, ponieważ potwierdzono w nim także to, co już od dawna podejrzewali fani — Front Man także powróci. Powstało już jednak sporo innych domysłów, zarówno fanów jak i twórcy produkcji, odnośnie tego, kto jeszcze mógłby powrócić w 2. sezonie serialu.

Seong Gi-hun powróci i co dalej? Fabuła

Wiadomo już, że postać Seong Gi-huna nie tylko powróci w kontynuacji serialu, ale co więcej, że ponownie będzie jej głównym bohaterem. W rozmowie ze stacją KBS reżyser oznajmił, co będzie celem fabularnym drugiego sezonu serialu:

- Celem będzie historia Seong Gi-Huna, który odkrywa tajemnice organizacji stojącej za grą (…) Nadrzędną fabułą drugiego sezonu będzie historia ludzi, których spotyka Gi-Hun i ludzi, których ściga – mówi Hwang Dong-hyuk Dodatkowo tę myśl twórca hitu Netflixa rozszerzył w niedawnym wywiadzie dla Los Angeles Times, gdzie ponownie naświetlił, co jest motywacją Gi-huna. - To jest największe wyzwanie w 2. sezonie. On zaczyna tam, gdzie zostawiliśmy go na końcu 1. sezonu. Więc fakt, że nie mogę przesunąć wątku postaci na tym poziomie, jest ogromnym wyzwaniem. Nie zdradzając żadnych spoilerów, jest kwestia, którą Gi-hun mówi w ostatnim odcinku: "nie jestem koniem i jestem ciekawy, kto nam to zrobił". Będzie o tej drodze i o Gi-hunie, który udowadnia, że rzeczywiście nie jesteśmy końmi; wszyscy jesteśmy ludźmi. I o tym, że wszyscy w sercu nosimy dobro, esencję człowieczeństwa. – powiedział Hwang Dong-hyuk Zasady są proste - przegrana oznacza śmierć. Netflix/materiały prasowe Z kolei w wywiadzie dla Entertainment Weekly reżyser nawiązał do przemiany, jaką przechodzi główny bohater w trakcie historii i tego, jak wpłynęło to na jego dzisiejsze życie.

- W pierwszym sezonie Gi-hun poddany jest niezwykle trudnej próbie. Robi wszystko, aby nie zatracić swojego człowieczeństwa. Wydaje mi się, że logicznym zabiegiem byłoby pokazanie, jak doświadczenie udziału w grach wpłynęło na sposób, w jaki podchodzi do życia. Po latach niedoli i życia ze starszą matką będzie chciał wziąć sprawy w swoje ręce. – uważa Hwang Dong-hyuk Padło też intrygujące nawiązanie do Gwiezdnych Wojen (jeśli nie zakończyliście sezonu 1, to lepiej tego nie czytajcie). - Prowadzącego, który jest również byłym zwycięzcą rozgrywek, porównałbym do postaci Lorda Vadera (mówił o postaci granej przez Lee Byung-huna przyp. red.). Będzie musiał poradzić sobie z bardzo trudną sytuacją i to będzie dla niego największy test. – zdradza Hwang Dong-hyuk Ciekawe jest także stwierdzenie twórcy Squid Game w innej rozmowie, że Seong Gi-hun nie tylko powróci, ale zrobi też „coś dla świata”.

Będziemy teraz prawdopodobnie mieli do czynienia z człowiekiem odmienionym przez dotychczasowe doświadczenia i pragnącym „zrobić coś dla świata", poprzez uderzenie w organizację, która stworzyła zabójczy turniej. W kontekście tych wiadomości oraz samej esencji serii, pikanterii dodaje także niedawne stwierdzenie twórcy Squid Game . Ujawnił on motyw przewodni kontynuacji, a kolejne epizody mają odpowiadać na pytanie „czy prawdziwa międzyludzka solidarność jest w ogóle możliwa?". Przyszłość Squid Game w 2. sezonie prezentuje się więc nie mniej ciekawie, niż to, co mieliśmy okazję obserwować dotychczas.

Nie dla fanów?

Pomimo skąpych informacji na temat fabuły kolejnych odcinków, twórca serialu zaznaczył, że nie pisze scenariusza dla fanów. Choć brzmi to nieco brutalnie, nie chodzi o to, że reżyserowi nie zależy na fanach, ale zwyczajnie nie zamierza dostosowywać się do ich oczekiwań odnośnie historii.

- Widziałem wiele reakcji ludzi na temat serialu, ale nie chcę tworzyć 2. sezonu jako odpowiedzi na te reakcje. Filozofie, które umieściłem w sezonie pierwszym, wszystkie naturalnie rozciągają się na kontynuację. Zamiast próbować spełnić oczekiwania widzów, pomyślałem po prostu o ostatnim momencie, kiedy Gi-hun odwrócił się od wejścia na pokład samolotu i pomyślałem o tym, co zrobi dalej. Przepływ wydarzeń, który poprowadzi nas do końca sezonu, będzie naturalny. - mówi Hwang Dong-hyuk

Squid Game 2 – obsada

Po miesiącach spekulacji Netflix w końcu ujawnił obsadę 2. sezonu Squid Game. Wiemy już więc, którzy aktorzy z obsady pierwszych odcinków powrócą w nowych epizodach. Zgodnie z przewidywaniami poza odtwórcą roli głównej będą to: Byung-hun Lee – Lider,

Ha-joon Wi – detektyw Jun-ho,

Yoo Gong – mężczyzna w garniturze.

Do obsady dołączy jednak także wielu nowych aktorów, a wśród nich: Yu-ri Jo

Ae-sim Kang

Lee David

T.O.P.

Jae-won Roh

Ji-an Won

Si-wan Im

Ha-Neul Kang

Seong-hoon Park

Dong-kun Yang Praktycznie wszystkie osoby z listy mają już na swoim koncie po kilka wystąpień. Fanów koreański seriali w niecodziennym stylu ucieszy jednak wieść, że poza wcześniej wymienionymi, w 2. sezonie Squid Game zobaczymy także gwiazdy serialu Sweet Home, a będą to Gyoo-yeong Park ( Ji-soo Yoon ze Sweet Home) oraz Jin-wook Lee (Sang-wook Pyeon ze Sweet Home).

Skąd kolor zielony?

W oczekiwaniu na kolejną część historii ujawniono m.in., dlaczego gracze nosili ubrania w kolorze zielonym. Informacje na ten temat zdradziła główna kostiumograf produkcji Cho Sang-kyung i jak się okazuje, powodów było kilka. Jednym z nich było wyraźne rozróżnienie pomiędzy graczami i więźniami, a także symbolika wykorzystywanych barw – czerwień i krew uczestników turnieju wyraźnie odcinały się od ubrań osób walczących o życie. Co więcej, konkretna forma dresów nawiązuje też do kultury koreańskiej, gdzie niegdyś przed szkołami sprzedawano tego typu ubrania. Miało to podkreślić niski status większości graczy i ich życiową porażkę.

- Uczestnicy gry pochodzą z różnego rodzaju marginesu społecznego, są zaniedbywani, nie zwracamy na nich uwagi. Chciałam, żeby ich obecność się wyróżniała, więc zaproponowałam, żeby ubrać bohaterów w pasujące do siebie dresy, powszechnie sprzedawane w przeszłości w sklepach z zaopatrzeniem przed szkołami. […] Najmocniejszy obraz pojawia się w scenie, w której czerwona krew rozbryzguje się na zielonych dresach, to trafne wprowadzenie do tonu i sposobu oddziaływania serialu - mówi Cho Sang-kyung.

Czy będzie sezon 3 Squid Game?

Warto jeszcze podkreślić, iż Hwang Dong-hyuk ujawnił, że prowadzi obecnie rozmowy z Netflixem nie tylko na temat drugiego, ale i trzeciego sezonu Squid Game. - Jestem w trakcie dyskusji z Netflixem w sprawie 2. i 3. sezonu. Myślę, że wkrótce dojdziemy do jakiejś konkluzji - mówi twórca Squid Game.

O czym miałby opowiadać kolejny sezon, ciężko stwierdzić, szczególnie że nie powstał jeszcze sezon 2. W zależności od losów, które dopiero będzie nam dane śledzić, może to być dalsza kontynuacja historii Seong Gi-huna. Równie dobrze w centrum fabuły może pojawić się któraś z postaci pobocznych. Fani serialu mają jednak jeszcze jeden pomysł, a mianowicie prequel, opowiadający o wcześniejszych losach gracza 001, czyli Il-nam Oha, który wielce zaintrygował widzów. Gracz 001 był ważną częścią historii, czy będzie wspominany w sezonie 2? Netflix/materiały prasowe Niemniej, na ujawnienie tej zagadki przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, a na razie trzeba skupić się na nadchodzącym, 2 sezonie produkcji. Jeśli natomiast podobał wam się serial Squid Game i czujecie pustkę w oczekiwaniu na sezon 2, to mamy dla was Top 10 pokrewnych tematycznie produkcji, które mogą umilić czas oczekiwania.

Leonardo DiCaprio w Squid Game?

Okazuje się, że do wielkich fanów serialu Squid Game zalicza się jeden z najsłynniejszych i przy tym najbardziej utalentowanych aktorów na świecie – Leonardo DiCaprio. Gwiazdor już kilkukrotnie zaznaczał, jak bardzo spodobała mu się koreańska produkcja Netflixa. Jak to zwykle bywa, przy tej okazji zapytano reżysera serialu, pracującego obecnie nad jego drugą odsłoną, czy słynny aktor faktycznie pojawi się w produkcji. Odpowiedź twórcy hitu nie pozostawia jednak złudzeń. Stwierdził on , że w 2. sezonie Squid Game z pewnością nie pojawi się żaden bohater spoza Korei, wobec czego Leonardo nie wpisuje się w najbliższe plany.

