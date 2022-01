Squid Game - co po serialu Netflix i w oczekiwaniu na 2 sezon? oto Top 10 produkcji z niebezpieczną grą i graczem w roli głównej Anita Stryjewska

Squid Game to absolutny hit portalu Netflix, ale co po jego obejrzeniu? Mamy kilka propozycji, a niektóre znajdziecie na tej samej platformie. Netflix Zobacz galerię (12 zdjęć)

Zakończyłeś oglądanie serialu Squid Game Netflixa i czujesz niedosyt? Nic w tym dziwnego. Mocny i dynamiczny serial wciąga od pierwszej minuty, a następnie nie wypuszcza aż do końca ostatniego odcinak. Co jednak, gdy już obejrzymy całość i chcemy więcej? Cóż, wbrew pozorom filmy i seriale, których motywem przewodnim jest gra – to nic nowego. Jeśli spodobała wam się tematyka gier w filmach, to zapraszamy do naszej listy filmów i seriali, w których gra jest motywem przewodnim.