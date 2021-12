Spider-Man: No Way Home w kinach od 17 grudnia 2021. Gdzie kręcono najnowszy film Marvela? Nowy Jork, Atlanta, może też Islandia

Photo by Victor He on Unsplash

Spider-Man: No Way Home (tytuł polski: Bez Drogi do Domu) trafi wreszcie do kin 17 grudnia 2021. Reżyser John Watts sam jest chyba superbohaterem, skoro udało mu się skończyć prace nad superprodukcją w środku pandemii koronawirusa. Fani wyczekują na premierę, a Internet pęka w szwach od plotek na temat fabuły i produkcji najnowszego filmu Marvela. Gdzie kręcono film Spider-Man: No Way Home? Czy to prawda, że w rolę Nowego Jorku wcieliła się Atlanta, a ekipa wybrała się nawet na Islandię, by nakręcić niektóre sceny? Oto, co wiemy o filmowych lokacjach najnowszego filmu o Spider-Manie.

Spider-Man: No Way Home to szósty film MCU z Tomem Hollandem

Spider-Man: No Way Home to już 6. film Marvela z Tomem Hollandem w roli tytułowego Pajęczaka, ale dopiero 3. w głównej trylogii (po Spider-Man: Homecoming z 2017 i Spider-Man: Far From Home z 2019 r.). Najnowsza część przygód Petera Parkera to zarazem 27. film z Uniwersum Marvela (MCU) i 4. z tzw. Czwartej Fazy (po tegorocznej Czarnej Wdowie, Shang-Chi i Eternalsach). W rolach głównych zobaczymy nie tylko aktorów znanych z poprzednich odsłon MCU, ale także wcześniejszych filmowych adaptacji przygód o Spider-Mania w reżyserii Sama Raimiego i Marca Webba. Zendaya znowu wcieli się w Mary Jane, a Benedict Cumberbatch w Dra Strange’a, Willem Dafoe powróci z uniwersum Sama Raimiego jako Norman Osborn, zaś Alfred Molina jako Otto Octavius.

Spider-Man: No Way Home ściągnął aktorów znanych z poprzednich serii filmów

Jeśli kogoś dziwi, jak to możliwe, że aktorzy znani z poprzednich serii filmów o Spider-Manie, niezwiązanych z MCU, mają się pojawić w nowej superprodukcji Marvela, wyjaśniamy. Za wszystko odpowiadają czary. A konkretnie Dr. Strange, który na prośbę Petera próbuje odmienić rzeczywistość. Czary nie wychodzą, za to równoległe rzeczywistości zaczynają się przenikać. Dzięki temu Defoe i Molina, znani z filmów Sama Raimiego, pojawią się w Spider-Man: No Way Home jako Zielony Goblin i Doktor Octopus.

Można chyba powiedzieć, że połączenie fabuł i postaci znanych ze wszystkich dotychczasowych adaptacji filmowych komiksów o Spider-Manie, to spełnienie marzeń każdego fana. Chociaż seria Marvela cieszy się chyba największym powodzeniem, także filmy Sama Raimiego od Columbia Pictures i Marca Webba od Sony miały swoje uroki i rzesze fanów. Niestety, choć zobaczymy kilka twarzy znanych z tych wcześniejszych adaptacji, wiadomo już na pewno, że akurat Tobey Maguire i Andrew Garfield nie powrócą w rolach alternatywnych Spider-Manów w nowym filmie Marvela.

Spider-Man: No Way Home powstawał w bólach przez COVID. Premiera 17 grudnia 2021

Ten nietypowy i nowatorski projekt to pomysł tyleż genialny, co trudny do zrealizowania. Reżyser, scenarzyści i zespół prawny MCU musieli rozwiązać wiele problemów związanych z własnością intelektualną. Do tego dołożyły się ograniczenia pandemiczne, poprzesuwane grafiki aktorów i nowe zasady bezpieczeństwa na planach filmowych. To istny cud, że ostatecznie Spider-Man: No Way Home trafi jednak do kin.

Światowa premiera filmu będzie miała miejsce 13 grudnia 2021 w Los Angeles. 15 grudnia Spider-Man: No Way Home zadebiutuje na ekranach w Wielkiej Brytanii, a 17 grudnia 2021 w reszcie świata, w tym w Polsce.

Gdzie kręcono film Spider-Man: No Way Home? Na początku Nowy Jork

Jeśli macie ochotę wybrać się na wycieczkę śladami produkcji filmu Spider-Man: No Way Home, czeka Was długa podróż.

Akcja filmu rozgrywa się głównie w Nowym Jorku i tam zaczęto zdjęcia w październiku 2020. Początkowo projekt nosił nazwę Serenity Now dla uniknięcia rozgłosu. Zdjęcia, głównie tzw. establishing shots (ogólne zdjęcia lokacji, w których toczy się akcja), robiono m.in. w Sunnyside w Queens, na Long Island i w Greenwich Village na Manhattanie. Z opublikowanych na YouTube trailerów filmu można wywnioskować, że scena z Doktorem Octopusem na moście kręcona była na słynnym Hamilton Bridge w Bronksie. Bilboardy z twarzami Petera wiszą na Times Square. Pojawia się też masywny gmach szkoły Franklin K. Lane High School w Brooklynie.

Gdzie kręcono film Spider-Man: No Way Home? Atlanta w roli Wielkiego Jabłka

Większość zdjęć do filmu Spider-Man: No Way Home kręcona była jednak w Atlancie w Georgii i można powiedzieć, że w pewnym sensie to Atlanta zagrała Nowy Jork.