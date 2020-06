Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia

Jednak to drugi zbiornik jest ogólnodostępny dla zwiedzających i to tutaj, szczególnie wiosną i latem, przyjeżdżają tłumy. Mowa o zbiorniku Wydra, który z drona, a także z wysokich klifów, które znajdują się nad nim, wygląda jak rajskie miejsce.

To prawdopodobnie najpiękniejsze miejsce w Jaworznie i jedno z piękniejszych w województwie śląskim. Turyści przyjeżdżają tutaj zaintrygowani pięknymi zdjęciami. Lazurowa woda, strome klify - właśnie to czeka na każdego w Parku Gródek.

Do zbiornika Wydra możemy dojść dwoma drogami. Pierwsza kieruje nas od parkingu w las w stronę dawnej Bacówki. Idąc tędy możemy podziwiać różne gatunki roślin, a także z góry kamieniołomu zobaczymy Koparki oraz Wydrę z góry. Widok jest niesamowity i warto wybrać tę ścieżkę.

W 2020 roku miasto nie dogadało się ze Stowarzyszeniem Wspólnota Betlejem i z racji braku pieniędzy zwiedzający zastaną pusty teren, którym kiedyś opiekowali się mieszkańcy Betlejem. Mogliśmy zobaczyć tam osły, alpaki, kucyki, a nawet kangury. Możemy jednak odwiedzać Wspólnotę w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, gdzie przebywają piękne zwierzęta. Niestety Gródek wiele stracił na ich nieobecności w tym sezonie.

Druga droga prowadzi od ronda spacerowym szlakiem. Po drodze możemy podziwiać wysokie kamieniołomy. Idąc tę drogą miniemy wejście do bazy dla nurków i obchodząc Gródek trafimy w końcu na wielką polanę ze zbiornikiem Wydra.

Jeśli jeszcze nie byliście na Gródku to warto się tutaj wybrać. Jeśli byliście - to zachęcamy do ponownych odwiedzin. To dobre miejsce na spacer z rodziną lub ze znajomymi. Możemy urządzić sobie tutaj także piknik, pamiętajmy jednak, by nie zaśmiecać tego miejsca.