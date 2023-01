Sos cebulowy na ciepło. Przepis na intensywny dodatek do mięs. Do krojenia wykorzystaj jedno urządzenie

Sos cebulowy – tani przepis

Jak zrobić sos cebulowy?

Sposób podania sosu

Domowy sos cebulowy to także świetna propozycja do wykorzystania podczas rodzinnego grillowania lub robienia domowych hot dogów. Sos z cebuli może także wzbogacić smak burrito, tortilli lub kanapek z pieczonym mięsem. Ponadto sos cebulowy może być zaskakującym dodatkiem do wątróbki z jabłkiem.