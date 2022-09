Solina wysycha, ale nie jest jedyna. Polskie jeziora nikną w oczach. Co jest przyczyną i jak zatrzymać proces pustynnienia kraju?

Solina: nowa atrakcja na skraju katastrofy ekologicznej

We wtorek 30 sierpnia 2022 Polska Agencja Prasowa opublikowała wstrząsające zdjęcia, ukazujące, jak bardzo obniżył się poziom wody w Jeziorze Solińskim.

W miejscowości Chrewt nad rzeką Czarny, wpadającą do Jeziora Solińskiego, widoczne jest piaszczyste dno zbiornika. Łodzie zacumowane w przystaniach praktycznie osiadły na piachu. Odsłonięta ziemia zaczyna popękała i błyskawicznie zaczęła porastać trawą.

Jezioro Solińskie to jedna z głównych atrakcji Bieszczad. Największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny (22 km kw. powierzchni, do 60 m głębokości) powstał w latach 60. XX w., by chronić mieszkańców doliny Sanu przed powodziami. Niedawno Solina zyskała nową atrakcję – najnowocześniejszą w Polsce kolej gondolową, którą turyści mogą wjechać na Górę Jawor i oglądać zaporę z wieży widokowej.