Snowlandia 2023. Niezwykła atrakcja Zakopanego już otwarta. To największy lodowy labirynt na świecie. Ile kosztują bilety?

Ile kosztują bilety do Snowlandii? Cennik

Niesamowita atrakcja Zakopanego. Snowlandia znowu jest otwarta

Snowlandia w Zakopanem to jeden z nielicznych tego rodzaju parków rozrywki na świecie. Przede wszystkim wyróżnia go to, że jest niemal w całości wzniesiony z lodu. Tutejszy lodowy labirynt jest największy ze wszystkich, a na turystów czekają też dodatkowe atrakcje.

Snowlandia - mapa:

Lodowy park rozrywki Snowlandia jest wznoszony co roku tuż koło Wielkiej Krokwi, przy granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.