Śnieg w Polsce. Gdzie teraz leży, gdzie pada go najwięcej? Jakie warunki panują na stokach narciarskich? Podpowiadamy, jak to sprawdzić

Pogoda dla narciarzy – jak sprawdzić, czy w górach i na stokach w Polsce leży śnieg?

Możecie także wykorzystać kamery internetowe TOPR , by przekonać się, czy w Tatrach leży śnieg. Kamery ukazują:

Jeśli chcecie przekonać się, jakie warunki śniegowe panują w całej Polsce i Europie, możecie skorzystać np. z interaktywnej mapy opadów śniegu na portalu Windy.com. Wskazuje on bieżący stan pogody na wybranym obszarze. Opady śniegu oznaczone są białymi gwiazdkami.

Gdzie pada najwięcej śniegu w Polsce?

Najmniej śniegu pada w Polsce na Pomorzu Zachodnim. Szczecin i Police mogą liczyć tylko na kilka dni z opadami śniegu, który utrzymuje się przez ok. 30 dni, a warstwa pokrywy śnieżnej nie przekracza przeważnie 6 cm grubości.

Najwięcej śniegu w Polsce pada na Kasprowym Wierchu , co jest dobrą wiadomością dla wszystkich narciarzy, bo właśnie tam znajduje się jeden z najpopularniejszych polskich ośrodków narciarskich. Śnieg utrzymuje się tam długo, dawniej nawet przez większą część roku.

Jak powstaje śnieg? Jaka temperatura jest wymagana?

Śnieg to woda zamarznięta wokół drobin pyłu, zawieszonego w powietrzu (tzw. jąder kondensacji). By doszło do powstania śniegu, temperatura powietrza musi spaść poniżej zera stopni Celsjusza, optymalnie w okolice -10 stopni.