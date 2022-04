Śniadanie wiosenne, zakazane zajączki i kulinarna cenzura. Tak wyglądała Wielkanoc w czasach PRL-u

We wstępie do książki „Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL” Monika Milewska zaznacza, że od pierwszych dni istnienia Polski Ludowej kwestie żywnościowe urastały do spraw wagi państwowej. Głównie dlatego, że braki żywności często były zalążkiem do powstawania nastrojów rewolucyjnych. Dla komunistów, którzy hołdowali idei państwa ateistycznego, kwestie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy były szczególnie ważne. Na przykład w czasopismach kobiecych i książkach kucharskich zamiast śniadania wielkanocnego pisało się o śniadaniu na pierwszy dzień wiosny. Byliśmy ciekawi, czy wpływało to w istotny sposób na podanwane dania.

- W książkach kucharskich pojawiają się zachęty do urozmaicania wielkanocnego stołu sałatkami, surówkami i owocami. Rzodkiewki ze szczypiorkiem w śmietanie nie mają tu być bynajmniej symbolem wiosny, ale zdrowym dodatkiem do tłustych potraw mięsnych, w myśl propagowanych w PRL-u wymogów prawidłowego żywienia – stwierdza Monika Milewska.