Smogowe wakacje, czyli dlaczego warto spędzić jesienny urlop nad morzem. Korzyści z wypoczynku poza sezonem, porady praktyczne Emil Hoff

Jesień, a nawet zima, to dobra pora na urlop nad morzem. Opalać się nie można, za to wypoczynek nad Bałtykiem poza sezonem daje wiele innych korzyści. Wiedzą o tym turyści, uprawiający wakacje smogowe. O co w nich chodzi i czemu warto spędzić jesienny urlop lub weekend właśnie nad morzem? Na zdjęciu: czyste niebo nad molo w Sopocie, październik 2021. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wakacje dobiegły końca, ale to nie znaczy, że nie warto już planować urlopu czy długiego weekendu nad morzem. Wakacje smogowe to forma wypoczynku po sezonie - jesienią i zimą. Służą zarówno regeneracji sił, ukojeniu nerwów, naładowaniu baterii, jak i poratowaniu zdrowia. To właśnie jesień i zima są porami, gdy nadmorski klimat najkorzystniej wpływa na zdrowie turystów. Dlaczego wakacje smogowe są potrzebne i jakie korzyści daje zaplanowanie urlopu nad morzem na jesieni? Jakie atrakcje czekają na turystów nad Bałtykiem i gdzie warto zatrzymać się na nocleg? Zapraszamy do poradnika: wakacje smogowe, czyli wypoczynek korzystny dla zdrowia.