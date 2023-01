Smog w Małopolsce i na Dolnym Śląsku – popularne kurorty mają duży problem. „W polskich górach turyści płacą za oddychanie smogiem” Patrycja Seklecka

Z raportu fundacji ClientEarth wynika, że w wielu popularnych wśród Polaków miejscowościach wypoczynkowych (a także uzdrowiskach) stan powietrza pozostawia wiele do życzenia. Dariusz Bloch / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Do krajowych uzdrowisk jeździmy nie tylko wypocząć, ale przede wszystkim poprawić stan swojego zdrowia. Niestety, jak ujawnia najnowszy raport, najpopularniejsze miejsca wypoczynkowe w Polsce mogą wcale nie przyczyniać się do procesu zdrowienia – smog w małopolskich i dolnośląskich kurortach to poważny problem. Najnowsze dane są bardzo niepokojące…