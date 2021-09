Śmierć dziennikarki Anny Karbowniczak: Kierowca uciekł, a winna ofiara. Dotarliśmy do ustaleń, które miażdżą wersję prokuratury

W sprawie wypadku Anny Karbowniczak na razie pewnych informacji jest niewiele. Co wiemy? To, że dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego” została potrącona na skrzyżowaniu drogi nr 1490 z drogą dojazdową do posesji nr 10-11 w Brzekińcu, że tego dnia nie padało, jezdnia była sucha, a widoczność bardzo dobra. Rowerzystka zginęła w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego powyżej ośrodka oddechowego. Tyle z faktów. Reszta nie jest już jednoznaczna. I gdyby sąd oparł się tylko o obecne ustalenia, błądziłby po omacku wydając werdykt.

Ekspert Pachołek od początku zaznacza w niej, że wielu zmiennych nie jest w stanie ustalić. I to tych najistotniejszych. Poczynając od dokładnego miejsca na skrzyżowaniu, w którym kierowca opla feralnego dnia uderzył w dziennikarkę „Głosu Wielkopolskiego”, po prędkość, z jaką się poruszał. A to sprawy kluczowe, od których zależy rozstrzygnięcie tego, czy to rzeczywiście rowerzystka ponosiła całą winę za wypadek, czy może współwinny, albo nawet całkowicie winny, był też kierowca opla.

Z braku dowodów, biegły Pachołek w swojej ekspertyzie przyjął po prostu za dobrą monetę to, co o wypadku opowiadał kierowca opla. Ten utrzymywał, że jechał na drodze z prędkością 50 km/h. Podobnie twierdzili pasażerowie. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego na drodze z dopuszczalną prędkością do 90 km/h, na prostym odcinku, bez ruchu innych samochodów (bezpośrednich świadków wypadku wszak nie było), kierowca miałby jechać znacznie wolniej niż mógł? I to w środku dnia, przy dobrych warunkach?

Biegły Pachołek uznał jednocześnie, że kierowca busa mógł zauważyć rowerzystkę dopiero od krawędzi jezdni, którą się poruszał. To czwarte założenie teoretyczne. I dopiero od tego momentu wyliczył czas, w jakim Anna Karbowniczak znalazła się na środku skrzyżowania, bo - to znów założenie - najprawdopodobniej tam mogła zostać uderzona przez pojazd. Pachołek wyliczył więc, że dziennikarka w 1,1 sekundy znalazła się w obszarze, gdzie doszło do zderzenia.

Biegły nie widział podstaw do tego, by Maciej N. w jakikolwiek sposób mógł przyczynić się do tego wypadku. Problem w tym, że biegły nie powinien snuć teorii. Powinien opierać się na rzeczowych dowodach. A w tej sprawie były dowody, które pominął.

Pierwsza z tych szans została w sprawie Anny Karbowniczak zaprzepaszczona. Druga - nie została wzięta pod uwagę, ponieważ biegły Pachołek nie wyznaczył miejsca, w którym doszło do zderzenia. A jeśli nie wiadomo, gdzie dokładnie samochód uderzył rowerzystkę, to i nie wiadomo, jak daleko odrzuciło ją to uderzenie.

– Proszę zwrócić uwagę, że biegły przyjął deklarację człowieka, że ten jechał 50 km/h, bo twierdził, że nie miał innych możliwości. Oczywiście, że miał! W literaturze dotyczącej tej sfery są funkcje, z których można wyliczyć prędkość pojazdu, gdy doszło np. do rozbicia reflektora przedniego. A z tym w tym przypadku mieliśmy do czynienia. W policyjnym protokole biegły ma taki ślad z oględzin wypadku i jest to napisane wyraźnie

Korzystając ze wzoru opisanego w literaturze fachowej Hyżorek na podstawie śladu szkieł reflektora oszacował prędkość opla, z jaką uderzył w dziennikarkę, na… ok. 96 km/h. Biegły zauważa, że mogła to być nawet prędkość większa, biorąc pod uwagę, że istniały ślady hamowania przed skrzyżowaniem, a więc kierowca zwolnił. „Na pewno nie była to prędkość 50 km/h” - zastrzegł w swoich wyliczeniach.

Jerzy Hyżorek na miejscu wypadku ocenił też, że Karbowniczak mogła widzieć zmierzający w jej kierunku samochód, gdy znalazła się 1,5 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu. Przyjmując więc - tak jak i biegły Pachołek - że pokonała jezdnię skośnie, i że jechała ok. 10 km/h, Hyżorek wyliczył, że musiała przejechać 6,5 m zanim wjechał w nią kierowca Opla. Dzięki temu można było oszacować też, jak daleko był od niej Maciej N. Jeśli jechał ok. 96 km/h, to Karbowniczak widziała samochód będący jeszcze bardzo daleko od skrzyżowania - bo aż 62 m.

Najbardziej wstrząsający w tej sprawie jest jednak inny pominięty w opinii Pachołka dowód. To szkło ze zbitego zewnętrznego, prawego lusterka opla. Także udokumentowane w policyjnym protokole. Znaleziono je w odległości ok. 3,8 m od krawędzi drogi nr 1690 - czyli tej głównej, na której doszło do potrącenia. Cała ta droga o nawierzchni asfaltowej ma szerokość 5,6 m. Zatem ciało Anny Karbowniczak uderzyło w to lusterko na drugiej połowie tej drogi - rowerzystka, jak ustalił biegły Hyżorek, zdążyła więc wjechać na właściwy pas.

– To już jest zadanie sądu, nie technika, który ma tylko określić, co i gdzie się wydarzyło. Jeśli miałbym się do tego odnieść jako kierowca, to podstawową rzeczą, którą się robi, regułą zawodową, jest wytracanie prędkości. A nie uciekanie tam, gdzie jedzie rowerzystka. Bo to przecież wygląda prawie jak polowanie na nią…

Hyżorek zaznacza, że przy dokładnej analizie można by też, dzięki szkłom z reflektora, określić, gdzie doszło do zderzenia z rowerzystką. Można też ustalić, w którym miejscu długości tej drogi to się stało - o tym świadczyć będą początkowe szkła reflektora znalezione przez policję.

Dlaczego pan tego nie zrobił? – Bo nie byłem o to pytany. Jeśli sąd mi zada takie pytanie, to udzielę odpowiedzi… – odpowiada Pachołek. – To nie sąd powinien dopytywać w tej sprawie. W swojej opinii przyjął pan założenia teoretyczne, a pominął najważniejsze ślady, na podstawie których można było dokonać obliczeń i rekonstrukcji. Dlaczego? - pytamy dalej. – Wszystko jest zawarte w opinii – kończy rozmowę biegły.

Zastrzeżeń, co do opinii biegłego Pachołka nie ma za to pełnomocnik Macieja N., kierowcy busa.

Po ponad dobie, na terenie jednej z posesji w Morakowie, wiosce pod Gołańczą, oddalonej od miejsca zdarzenia o około 30 km, zatrzymano 26-letniego kierującego busem Macieja N., jego brata Krystiana N. i znajomego Tomasza P. Byli pod wpływem amfetaminy i naprawiali uszkodzony pojazd, po to by ukryć fakt, że samochód brał udział w wypadku. Dwie kolejne osoby same zgłosiły się na policję. Byli to Mateusz C. i jego dziewczyna Oliwia P., pasażerowie kierowcy.