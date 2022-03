Smaż rybę tylko na tym, a będzie pyszna i soczysta. Nie każdy zna ten prosty sposób. Zobacz, jak zrobić klarowane masło

Masło klarowane jest tłuszczem mlecznym o żółtej barwie i delikatnie orzechowym smaku.

Powstaje poprzez rozpuszczenie masła na małym ogniu i klarowanie, czyli usuwanie pojawiającej się na jego powierzchni piany oraz cząstek opadających na dno naczynia. Są to głównie kazeina, czyli białka mleka oraz laktoza.

Masło klarowane postrzegane jest jako zdrowsze od jego tradycyjnej wersji i lepiej tolerowane przez osoby wrażliwe na laktozę. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia, podczas smażenia powstaje mniej szkodliwych dla nas związków.

- Korzystnym efektem klarowania masła jest podwyższenie tzw. punktu dymienia, który w przypadku masła tradycyjnego wynosi około 1000 stopni, a w przypadku masła klarowanego powyżej 2500 stopni. Punkt dymienia, to temperatura, powyżej której tłuszcz zaczyna się palić i powstają niekorzystne dla zdrowia związki, w tym tlenki cholesterolu i nadtlenki lipidowe. Podwyższenie punktu dymienia masła klarowanego oznacza, że może być ono w szerszym zakresie stosowane do przygotowywania potraw (smażenie i pieczenie) w porównaniu do masła tradycyjnego - czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (źródło: ncez.pzh.gov.pl )