Słodkości na karnawał 2023. Smakują, jak z najlepszej cukierni. Oto 8 sprawdzonych przepisów na karnawałowe przysmaki

Smażone pączki - jak sprawić, by nie były tłuste?

Karnawał to czas pełen zabawy, wyśmienitych potraw i świątecznych słodkości. Z tej okazji warto przygotować domowe pączki . To wcale nie jest tak trudne, jak się wydaje. Należy zagnieść drożdżowe ciasto i dać mu czas, by dobrze podrosło. Później wystarczy uformować z niego okrągłe pączki i usmażyć je w dobrze nagrzanym tłuszczu . Po wystudzeniu możemy nadziać je np.: dżemem, konfiturą z róży, czekoladowym kremem, budyniem.

Pączki pieczone w piekarniku

Masz ochotę na pączki w wersji bardziej fit, mniej tłustej? Przygotuj drożdżowe pączki pieczone w piekarniku. Są równie pyszne, co smażone, a znacznie zdrowsze. Ciasto należy przygotować niemal identycznie, pomijając jedynie dodatek spirytusu - dodaje się go, by pączki nie chłonęły tłuszczu, w przypadku pieczonych pączków nie jest on potrzebny.