Słodkie choinki. Przepis na maślane ciasteczka na święta Bożego Narodzenia. Zaproś dzieci do wspólnego pieczenia Katarzyna Puczyńska

Na święta Bożego Narodzenia warto przygotować maślane ciasteczka. Mamy dla ciebie sprawdzony przepis na ciastka choinki. Są kolorowe, kruche, a dodatkowo bardzo łatwe do przygotowania. Ciasto jest plastyczne, nie klei się i nie przywiera. To idealny przepis na ciasteczka do przygotowania razem z dziećmi. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj przepis na słodkie choinki.