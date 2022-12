Śliwkowe paznokcie hybrydowe, a może naturalne? Zobacz, do czego nosić ten modny manicure i z jakimi zdobieniami będzie pięknie wyglądał

Jaki kolor paznokci na zimę? Postaw na najgorętszy trend w tym sezonie

Śliwkowe paznokcie to zdecydowany hit końca jesieni i całej zimy. To odcień wychodzący z fioletu wymieszany z czerwienią. Śliwkowy jest bardzo podobny do bordo, jednak nieco zimniejszy. Dlatego stanowi znakomitą alternatywę do typowo czerwonego świątecznego manicure’u.