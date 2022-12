Śledzie z orzechami włoskimi na imprezę. Przepis na Boże Narodzenie i sylwestra. Przystawkę poleca Plate by Kate

Ze śledziami jest jak z brukselką – jedni kochają, drudzy nienawidzą i niczym ich nie przekonacie, ani obietnicą smaku, ani szantażem ani przekupstwem. Brukselka coraz śmielej wchodzi do mojej kuchni w moim domu, za to śledzie zjemy w postaci każdej. Zwłaszcza, jeśli są to śledzie z orzechami włoskimi.

Śledzie z orzechami włoskimi – przepis na Boże Narodzenie

Jak zrobić śledzie z orzechami włoskimi?

Najzdrowszy na stole śledź z orzechami włoskimi

Śledź z orzechami włoskimi nie należy do klasycznych przepisów. Z klasyki ma za to pyszny olej lniany. Znajdziecie go na krótkiej liście najzdrowszych produktów spożywczych, które znajdują się na sklepowych półkach. Dietetycy nazywają go wprost płynnym złotem, bo zalet ma więcej niż tylko piękny, głęboki kolor.

Olej lniany do śledzi

Nasze babcie i ich bacie dodając olej lniany do potraw, nie wiedziały, że dzięki temu wzmacniają odporność, dbają o skórę i serca swoich najbliższych lepiej, niż robią to apteczne preparaty. I w dodatku – naturalnie. My wiemy, więc pędźcie do sklepu po buteleczkę. Olej lniany jest pyszny i świetnie sprawdzi się nie tylko na świątecznym stole, ale i na co dzień.

Olej lniany doskonale uzupełnia śledzie z orzechami włoskimi. Do ryby i bakalii dodaję jeszcze drobniutko pokrojoną szalotkę. Można zastąpić ją cebulą cukrową. Ważne, by pokroić ją najdrobniej jak to możliwe. Całość doprawiam łyżką musztardy ziarnistej i sporą porcją świeżo zmielonego pieprzu. Wstawiam na co najmniej 12 godzin do lodówki i odliczam czas do wigilijnej uczty śledziożerców. Co i Wam polecam.