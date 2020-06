Skrzyżowanie świni i owcy? Nietypowe zwierzęta hoduje rolnik niedaleko Krempnej. Mięso z Mangalic jest zdrowsze niż tran! [FOTO]

Ta nietypowa rasa świń, bo pokryta szczeciną podobną do futra owiec, pochodzi z Węgier. Tam na co dzień króluje na stołach, ze względu na mięso, ale i wartości odżywcze. Bardzo niewiele osób wie, że tłuszcz z mangalicy jest zdrowszy niż tran, ma dużo kwasów Omega 3. Na Węgrzech praktycznie nie używa się olei, wszystko, na czym się smaży, to na smalcu z mangalicy węgierskiej.