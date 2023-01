Skóra wampira: ten trend w makijażu robi furorę na TikToku. Sprawdź, jak zrobić modny make-up na karnawał

Skóra wampira to trend, który w 2023 roku podbija serca wielu kobiet. I nie chodzi bynajmniej o trupio bladą cerę. Wyjaśniamy, na czym polega taki make-up i jak go wykonać, aby olśnić swoje otoczenie.

Skóra wampira – na czym polega ten efektowny make-up?

Skóra wampira (ang. „vampire skin”) to trend, który szybko zyskuje na popularności na TikToku. Użytkowniczki serwisu chętnie dzielą się swoimi sposobami na nadanie sobie efektu glow. Nie chodzi tutaj bowiem o to, aby wypudrować twarz na biało. Kobietom, które decydują się na ten modny makijaż, zależy przede wszystkim na tym, aby nadać cerze blasku. To właśnie wyjątkowo świetlisty efekt w make-upie nosi nazwę skóry wampira. Można go uzyskać w bardzo prosty sposób.

Skórę wampira uważa się za łatwy do wykonania makijaż, dzięki któremu twarz wyda się lśniąca i alabastrowa – zarówno w dziennym, jak i w sztucznym oświetleniu. Taki image nie wymaga stosowania ostrego cienia do powiek i jest dość delikatny, chociaż świetnie komponuje się także z czerwonym i kolorowymi produktami, kosmetykami z brokatem czy naklejanymi diamencikami. Ten make-up szczególnie przypadnie do gustu fankom „Zmierzchu” Stephenie Meyer i Edwarda Cullena z ekranizacji serii książek o wampirze.

Olśniewająca skóra wampira nie ma nic wspólnego z cieniami pod oczami, które mogą być skutkiem niedoboru witaminy D., ani z trupio bladą cerą rodem z „Draculi” Brama Stokera. Aby osiągnąć pożądany rezultat, należy po prostu zmieszać ze sobą kilka płynnych kosmetyków, dających efekt glow. W skład zestawu mogą być:

podkład nawilżający,

rozświetlacz,

płynny cień do powiek (jasny i perłowy).

Co zrobić, żeby cieszyć się efektem skóry jak u wampira?

Aby nadać sobie wampirzy look, można wymieszać kilka kropel mocno połyskującego, płynnego cienia do powiek z podkładem rozświetlającym i rozświetlaczem. Ważne jest to, aby wszystkie kosmetyki miały konsystencję płynną. Rozświetlacz koniecznie trzeba nałożyć na najbardziej wystające punkty twarzy:

szczyty kości policzkowych,

czubek nosa,

wokół kości brwiowych. Trzeba też pamiętać o rozświetleniu skóry pod oczami za pomocą ulubionego kosmetyku. Po takich przygotowaniach możemy spryskać twarz pyłkiem z brokatem, pomalować powieki brokatowym cieniem lub nakleić na skórę błyszczące ozdoby, aby uzyskać wrażenie migoczących kryształków na twarzy.

Co pasuje do skóry wampira? Propozycje dla kobiet, które nie lubią ostrego makijażu

Osoby, które stronią od dużej ilości brokatu na powiekach, ale mimo wszystko zdecydowały się na skórę wampira, mogą postawić na delikatne rozświetlenie oczu. W tym celu na środek każdej z powiek należy nałożyć odrobinę brokatowego cienia, a następnie delikatnie rozprowadzić kosmetyk po pozostałej powierzchni powiek. Ze skórą najlepiej stopią się kremowe cienie. Jeżeli ich nie posiadamy, po nałożeniu na powieki pudrowego cienia można rozmazać go kremowym korektorem.

Jak nadać połysk swoim oczom?

Kobiety, którym zależy na efekcie glow, stosują do powiek mocno połyskujący cień lub rozświetlacz. Sztuczka polega na tym, aby nałożyć produkt w wewnętrznym kąciku każdego oka. Kosmetyk aplikujemy małym pędzelkiem, a następnie delikatnie wklepujemy w skórę opuszkami palców. Takie zestawienie ze skórą wampira sprawdzi się znakomicie. Do makijażu na karnawał warto nałożyć odcienie w kolorach:

srebra,

złota,

roziskrzonego szampana. Skóra wampira to efektowny makijaż w stylu glamour. Gdy uzyskasz wampirzy blask, możesz zaskoczyć znajomych na imprezie karnawałowej i olśnić gości. Dzięki make-upowi „vampire skin” skóra będzie się błyszczeń, wyda się jasna i blada. Źródło: Yoskine, TikTok

