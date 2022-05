Sklepik samoobsługowy w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie stawia na uczciwość klientów. Tu nikt nie sprawdza, czy zapłaciłeś za towar

Pod postem Macieja Kaweckiego na Facebooku pojawiło się wiele komentarzy internautów. Jeden z nich zażartował, że taki sklepik powinien powstać w ramach eksperymentu w budynku sejmowym. Inni komentujący podkreślali, że zaufanie to podstawa i "w takim świecie aż chce się żyć".

- […] Miałam okazję widzieć na co dzień takie „praktyczne dobro” w Szwajcarii. Tam, może nie w większych miastach, ale wszędzie, gdzie ludziom szkoda czasu na pilnowanie, to powszechna forma sprzedaży tego, co się urodziło w gospodarstwie - w większości płodów rolnych, ale i garażowych wyprzedaży. Tyle, że tam nikt nie pozwoliłby sobie na niezapłacenie. Może to i zakorzeniona kultura, a może i wyryta przez pokolenia dyscyplina – napisała pod postem pani Mariola.