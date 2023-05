Skarb żołnierza Wehrmachtu zakopany w ziemi. Co odkryto w lesie? Zdjęcia Tomasz Turczyn

Niezwykłe odkrycie. Skarb żołnierza Wehrmachtu - znalezisko z czasów II wojny światowej. To bardzo niezwykłe znalezisko podczas prowadzenia prac sadzenia lasu, na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w sianowskim lesie. Co znaleziono? Co odkryto? Zobaczcie na zdjęciach.