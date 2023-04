Skarb żołnierza Wehrmachtu z czasów II wojny. Znaleźli go robotnicy w lesie. Co tam było? Zdjęcia

Co było w kanie?

- To bardzo ciekawe znalezisko i nie trafia się coś takiego często. Warto je zobaczyć z punktu widzenia historycznego. Bo jest to kapitalna ciekawostka historyczna - podkreśla Tadeusz Lewandowski.

Tadeusz Lewandowski, obecnie nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno udostępnił NAM kolejne zdjęcia dokumentujące to bardzo ciekawe odkrycie. Uzupełniliśmy tę galerię zdjęciową. Zobaczcie, co jeszcze cennego skrywała kana, którą ukrył żołnierz Wehrmachtu.

Żołnierz Wehrmachtu w lesie zakopał część swojego umundurowania i dokumenty

Co można jeszcze odczytać z pozostawionych dokumentów?

Gerhard Liedtke urodził się w marcu 1915 roku, był porucznikiem Wehrmachtu i pracował jako leśnik w dzisiejszym Mleczkowie. Miał żonę Christel z domu Engelmann i dzieci, jedna z córek - urodzona we wrześniu ‘44 w Olsztynie.

Pozostawiony mundur wraz z dystynkcjami wskazują na typowe umundurowanie leśników państwowych. Gdy wybuchła II wojna światowa miał 24 lata, a w 1941 wziął udział w kampanii.

Wezwanie z lutego ‘45 roku wskazuje na zobowiązanie Liedtkego do stawienia się w Urzędzie Leśnym w Szczecinie, jednak podczas wkraczania do Polski Armii Czerwonej, Gerhard uciekając na zachód, w okolicach Sianowa zakopał, w ramach ochrony, wszystko, co mogłoby wskazywać na jego tożsamość. 76 lat później, spulchnianie gleby pod sadzenie, przywraca historię Liedtke na nowo.