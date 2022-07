Sinice w Polsce. Które kąpieliska są zamknięte, które bezpieczne i jak sprawdzić, gdzie są sinice? Interaktywna mapa GIS na lato 2022

Sinice znowu w Bałtyku. Upały sprzyjają namnażaniu się bakterii

Czy sinice są groźne dla człowieka? Czym grozi kontakt z nimi i jak wyglądają sinice?

Sinice to bakterie o niebieskozielonym zabarwieniu, które wytwarzają niebezpieczne toksyny. Mogą pojawić się praktycznie w każdym środowisku wodnym i są odporne na wysoką temperaturę. To z ich powodu…

GIS: mapa sinic 2022. Gdzie można się kąpać?

Nie oznacza to jednak, że wszystkie kąpieliska są otwarte. Na niektórych kąpieliskach czerwone flagi mogą być wywieszane z powodu wysokich fal, nawet jeśli woda jest czysta i bez sinic, zdatna do kąpieli.

Jak sprawdzić czystość wody w kąpielisku i kolor flagi? GIS przygotował specjalną mapę

Przed zaplanowaniem wypoczynku nad wodą warto sprawdzić, czy badacze GIS-u nie wykryli przypadkiem zanieczyszczeń w kąpielisku, do którego zamierzamy się wybrać.

Zielone znaczniki oznaczają otwarte i czyste kąpieliska, czerwone to kąpieliska zamknięte, szare mogą być albo otwarte, albo zamknięte (trwają badania wody). By sprawdzić bieżący status kąpieliska, należy kliknąć w znacznik, potem w guzik Pełen Raport, a następnie zjechać suwakiem do sekcji Warunki, gdzie podana jest informacja o tym, jaka flaga powiewa nad danym kąpieliskiem.