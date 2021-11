Singapur łączy życie miejskie z naturą. Od 2028 roku zamierza wprowadzić ekologiczną strefę. Nie zawsze było tam tak zielono jak teraz

Klimatolodzy przewidują, że jeśli globalne emisje pozostaną na stałym poziomie, średni poziom mórz podniesie się prawdopodobnie do 1 metra do 2100 r. Wraz z coraz bardziej ekstremalnymi i częstymi powodziami na wybrzeżach i ulewami, ten podnoszący się poziom mórz zagraża życiu milionów Singapurczyków.

Większość Singapurczyków popiera politykę rządu dotyczącą zmian klimatycznych. Pew Research Center donosi, że 81 procent Singapurczyków uważa, że Singapur wykonuje „coś” lub „bardzo” dobrą robotę w radzeniu sobie z globalną zmianą klimatu.

„Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w Singapurze są emisje z przemysłu i pojazdów silnikowych. Od czasu do czasu na jakość powietrza w Singapurze wpływa również transgraniczny dym z pożarów lądowych i leśnych, szczególnie w okresie monsunowym na południowym zachodzie od sierpnia do października” – informuje The National Environment Agency (NEA).