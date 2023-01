Silny lek na migrenę po raz pierwszy dostępny bez recepty. Przed jego zażyciem należy wykonać test diagnostyczny – jak go zrobić?

Dezamigren to lek stosowany w doraźnym leczeniu bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury. Do tej pory był dostępny jedynie na receptę. Obecnie jest jedynym lekiem z grupy tryptanów, który można kupić samodzielnie w aptece.

Jak podaje producent, firma Aflofarm:

Dezamigren jest lekiem przeciwmigrenowym, który należy do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego. Substancja czynna leku (almotryptan) wiąże się z receptorami serotoninowymi w naczyniach krwionośnych w mózgu powodując ich zwężenie, co prowadzi do zmniejszenia reakcji zapalnej związanej z migreną.