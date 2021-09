Siłacze z Gogglebox, czyli Dominik Abus i Krzysztof Radzikowski. Fajni ich uwielbiają. Obydwaj to świetni ojcowie. Oto, jak mieszkają! TK

Krzysztof Radzikowski i Dominik Abus to mocny duet programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Zobacz, co u nich słychać.

Dominik Abus i Krzysztof Radzikowski to sympatyczny duet znany widzom programu "Gogglebox. Przed telewizorem" emitowanego na antenie stacji TTV. Krzysztof Radzikowski to były strongman, natomiast Dominik Abus prowadzi swoją firmę budowlaną. Obydwaj panowie chętnie dzielą się kadrami ze swojego życia prywatnego na Instagramie. Sprawdźcie, jak mieszkają i co u nich słychać.